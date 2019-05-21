Fatih Karagümrük Manisa BBSK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fatih Karagümrük Manisa BBSK maçı ile 2. Lig Play Off Yarı Finallerinde mücadele devam ediyor. Spor Toto 1. Lig'e çıkmak için rövanş maçında sahaya en iyi 11'leri ile çıkacak olan her iki takım, bir üst tura çıkmanın hesaplarını yapacak. Peki, Fatih Karagümrük Manisa BBSK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Fatih Karagümrük Manisa BBSK maçı ile 2. Lig Play Off mücadeleleri kaldığı yerden devam ediyor. İlk maçı evinde 1-0 kazanan Manisa BBSK, bu kez deplasmanda galibiyet alarak final etabına çıkabilmek için sahada olacak. Peki, Fatih Karagümrük Manisa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
FATİH KARAGÜMRÜK MANİSA BBSK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
2. Lig Play Off Yarı Final mücadelelerinde Fatih Karagümrük, Manisa BBSK'yi ağırlayacak. 21 Mayıs Salı günü saat 16.00'da oynanacak olan mücadele, Aspor kanalından canlı izlenebilecek.
TFF 2. Lig Play-Off çeyrek finalinde Tuzlaspor’u eledikten sonra yarı finalin ilk maçında Fatih Karagümrük’ü evinde 10 kişiyle 1-0 yenerek avantaj yakalayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, rakibine bugün final için konuk olacak. Vefa Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak maçı Özgür Yankaya yönetecek. Manisa ekibinde cezalı Yusuf forma giymeyecek. Manisa BŞB, rövanşta her türlü galibiyet, beraberlik ve gol atacağı tek farklı mağlubiyette Spor Toto 1. Lig yolunda adını finale yazdıracak.
Karşılaşma 1-0 Karagümrük galibiyetiyle biterse uzatmaya gidecek. Manisa ekibi finale çıktığı takdirde Sakaryaspor-Sarıyer eşleşmesinin galibiyle 28 Mayıs’ta tarafsız sahada 1. Lig’e yükselmek için karşılaşacak. Sakaryaspor ilk maçı 4-0 alarak final kapısını ardına kadar araladı. Manisa BŞB Teknik Direktörü Taner Taşkın, rövanşta tüm yürekleriyle sahada olacaklarını belirtip, "İnşallah adımızı önce finale sonra 1. Lig’e yazdıracağız" dedi.
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