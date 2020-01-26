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GeriFutbol Fatih Karagümrük, Joseph Attamah'ı transfer etti
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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.01.2020 - 12:43,Son Güncelleme:/

Fatih Karagümrük, Joseph Attamah'ı transfer etti

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Fatih Karagümrük, Joseph Attamah'ı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Ganalı futbolcu Joseph Attamah'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bonservisi Medipol Başakşehir'de bulunan Attamah, bu sezon ligde Çaykur Rizespor formasıyla 14 maçta oynadı.

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