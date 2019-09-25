Fatih Karagümrük farklı turladı
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında Kahramanmaraşspor sahasında TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük’e 4-1 mağlup oldu.
Stat: 12 Şubat
Hakemler: Erkan Engin , Suat Güz , Mehmet Akıncık
Kahramanmaraşspor: Ahmet , Hüseyin (Mesut dk. 84 ?), Nuri , İsmail , Fatih Kamaçi , Cerem , Gökhan (Abdullah dk. 72 ), İsa , Rıdvan , Recep , Eren (Yasin dk. 66 )
Fatih Karagümrük: Bojan , Ajagi , Turgut , Fatih Küçük , Abdullah , Mervan (Murat Sarıgül dk. 89 ?), Ramazan , Çağrı , Barış (Yusuf dk. 90 ?), Maimiliano (Anıl dk. 90 ?), Bülent
Goller: Turgut (dk. 58), Mervan (dk. 67), Maimiliano (dk. 86), Alagia (dk. 90) (Fatih Karagümrük), Yasin (dk. 78) (Kahramanmaraşspor)
Sarı kartlar: Turgut, Mervan (Fatih Karagümrük)
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