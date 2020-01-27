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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.01.2020 - 22:08,Son Güncelleme:/

Fatih Karagümrük 3-3 Altınordu

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Fatih Karagümrük 3-3 Altınordu

TFF 1. Lig'de 19. haftanın son maçında Fatih Karagümrük, sahasında Altınordu ile 3-3 berabere kaldı.

Hakemler: Cihan Aydın, Emrah Ünal, Burak Cansız

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Dobrovoljc, Barış Başdaş, Ramazan Civelek (Dk. 85 Muhammed Pehlivan), Alparslan Erdem, Zeki Yıldırım, Ndao, Darri (Dk. 77 Bülent Cevahir), Sabo, Jorquera, Ahmet Aras (Dk. 66 Koray Altınay)

Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Ravil Tagir, Sinan Osmanoğlu, Ufuk Budak (Dk. 77 Batuhan Kırdaroğlu), Burak İnce (Dk. 46 Okan Derici), Oğulcan
Ülgün, Hüseyin Atakan Üner, Metehan Mimaroğlu, Muhammed Mert, Yasin Ozan (Dk. 46 Kemal Rüzgar)

Goller: Dk. 44 ve 90 6 (Penaltıdan) Jorquera, Dk. 70 Ramazan Civelek (Fatih Karagümrük), Dk. 63, 90 4 ve 90 5 Kemal Rüzgar (Altınordu)

Kırmızı kart: Dk. 58 Ndao (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 23 Ufuk Budak, Dk. 85 Oğulcan Ülgün, Dk. 90 6 Sinan Osmanoğlu (Altınordu), Dk. 41 Zeki Yıldırım, Dk. 64 Alparslan Erdem, Dk. 90 2 Aykut Özer (Fatih Karagümrük)

Fatih Karagümrük 3-3 Altınordu

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