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Futbol
AA
22.12.2019 - 18:52, Son Güncelleme:

Fatih Karagümrük 0-2 Keçiörengücü

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Fatih Karagümrük 0-2 Keçiörengücü

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Keçiörengücü, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi.

Stat: Vefa

Hakemler: Murat Erdoğan, Muhammet Yumak, Cemil Tunç

Fatih Karagümrük: Saranov, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Dobrovoljc, Bülent Cevahir, Sabo (Dk. 86 Çağrı Ortakaya), Arif Morkaya, Zeki Yıldırım, Turgut Doğan Şahin (Dk. 64 Abdulhamit Yıldız), Darri (Dk. 80 Barış Başdaş), Emeghara

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydın, Erdi
Dikmen, Soner Gönül, Süleyman Olgun, İshak Çakmak, Sertaç Çam, Madinda (Dk. 83
Burak Aydın), Dialiba (Dk. 89 Mendy), Kone (Dk. 66 Abdulkadir Kuzey)

Goller: Dk. 69 ve 86 Dialiba (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 28 Giray Bulak (Teknik direktör), Dk. 35 Turgut Doğan Şahin (Fatih Karagümrük), Dk. 60 Dialiba (Keçiörengücü)

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