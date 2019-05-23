"Fatih Hoca Galatasaray'a başkan olur, iyi de yapar"

"Üyelikte her 10 yılını dolduran gibi Fatih Terim de başkan adayı olur, başkan da olur. güzel de yapar."

"Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak’ın Galatasaray’da olması müthiş bir artı."

Soyunma odasına bir kere Albayrak’ın zoruyla girdim. Girdiğime de pişman oldum."

GALATASARAY, son yıllarda tartışmalı genel kurullar yaparken, Fatih Terim de sık sık bu konuda gündem oldu. Kulüp çevrelerinde, özellikle taraftar cephesinde Terim’in başkanlığı dile getirildi, konuşuldu. Teknik adamlıkta tartışmasız Türkiye’nin en başarılı ismi olan Terim’in kulüp başkanlığında da aynı başarıyı kazanacağı sıkça ifade edildi. Bu konuda Terim hiç yorum yapmazken, iki yılda üst üste iki şampiyonluk kazanan başkan Mustafa Cengiz ne düşünüyordu?

Bana ilk seçildiğimde bu konuyu söylediler

SAYIN Başkan, Fatih Terim’in başkanlığı camiada konuşulan bir konu. Bunu kendisiyle hiç görüştünüz mü? Ve sizin düşünceniz nedir?

- Olabilir... Hoca kendisi o espriyi yapar ara ara... Hoca niye başkan olmasın ki? Fatih Terim, bir kere Galatasaray Spor Kulübü üyesi. Gayet normal. Hiçbir sorun olmaz. Bunu bana ilk seçildiğimde de söylediler. Ama Fatih Hoca, teknik direktörlüğü daha çok seviyor. Sahada mücadeleyi seviyor. Bana söylediği o. Yoksa hoca her 10 yılını dolduran üye gibi başkan adayı olur. Ve başkan da olur. Ve güzel de yapar!

"Şampiyonlukta taraftar kadar payı vardır"

· Bir başkan olarak Fatih Terim ile çalışmak nasıl bir şey?

- Fatih Hoca olduğu için çok rahat ettik, yüküm azaldı. Fatih Terim başlı başına bir idol. İdol olduğu için tepki de çok. Ben hem hocama, hem Abdurrahim Bey’e teşekkür ediyorum. Hocam hem Galatasaraylı, hem de dünya çapında bir marka. Şampiyonlukta çok büyük payı var. Galatasaray taraftarı kadar payı var bana göre...

- Soyunma odasına giden başkan profili Türkiye’de çok tartışılır. Siz gidiyor musunuz? - Florya’ya kaç kere gittim? 2 yada 3’tür. Soyunma odasına ise bir kere Abdurrahim Albayrak’ın zoru ile girdim. Girdiğime de pişman oldum. Ne otobüse, ne kampa, ne otele girmem! Bu konuda şanslı bir başkanım çünkü Florya’da Fatih Terim gibi bir teknik adam ve Abdurrahim Albayrak gibi tüm sorunları çözmek, çözüm üretmek için çalışan bir yönetici var. Burada Asbaşkanım Yusuf Günay ve yönetim kuruluma da çok teşekkür ediyorum.

"Eleştiren başkanlar gelsin Başakşehir maçını izleyelim"

“VAR Hakemi Ali Palabıyık’ı etki altına falan almışız. Öyle olsa Marcao’ya yapılan net penaltıyı verirdi.”

SARAY Başkanı Mustafa Cengiz, özellikle Çaykur Rize maçı sonrası rakip kulüp başkanları tarafından, sarı kırmızılı ekibin kollandığını ima eden açıklamalarla ilgili şunları söyledi: “Bizi eleştiren sayın başkanlar ile oturup Başakşehir maçını beraber izleyelim, o maçta neler olmuş? Rakip takımın teknik adamı, Fatih Terim’i işaret ederek “Sahadan çıkmıyor” dedi, gidip 4.hakemi uyardı. Başakşehir’in antrenörü sahadan çıkmıyor ve hoca bunu söylüyor. Hocamız bu konuda uyarı yaparken, kendisine ters bir laf edildi. Fatih Hoca da tepki verdi çünkü o insanlar zamanında aynı kaptan yemek yiyen insanlar! Abdullah Avcı da, yardımcısı Orhan Ak da... Galatasaray’ın ekmeğini yemiş insanlar. Tahrik var ve hocamız da buna tepki veriyor. Ama yayıncı kuruluşta bu görüntü yok.

GERÇEĞİ SERGİLEDİK

Peki VAR hakemi Ali Palabıyık sen bunu görüyorsun. VAR hakemi olarak Fatih Hoca’yı ve iki yardımcısını yollamadın mı dördüncü hakemlik döneminde yıllar önce tribüne? Bizim kulübe önünde bekçi gibi bekledin. Sen bu olayı görmüyor musun VAR’da? Uyarsana orta hakem Cüneyt Çakır’ı...“Ali Palabıyık’ı etki altına almak istiyorlar” diyorlardı. Hayır, biz sadece olası gerçekleri sergiledik. Demek ki Ali Palabıyık’ı etki altına falan almamışız. Öyle olsa Marcao’ya yapılan net penaltıyı gösterir, ve atılan 2. golümüz iptal edilmezdi. Soruyorum ey Ali Palabıyık, neden Cüneyt Çakır’ı VAR’a çağırmadın.

"Umudumuzu hiç yitirmedik"

şampiyonluk yarışında 11 puan geriye düştüklerinde dahi umutsuzluğa kapılmadığını dile getiren Cengiz, bursa ve Akhisar karşısında kritik galibiyetler aldıklarını söyledi.

Puan farkı 11’e çıktığında “Artık çok zor. Şampiyonluk gitti” hissine kapıldınız mı?’

- Ben yaşantım boyunca kendimi en kötüye hazırlamış fakat en iyisi için mücadele etmiş bir insanım. Her tür duruma adapte olacak bir tarz, yönetim anlayışım vardır. Tabii ki kötüyü dilemem. Her duruma hazırlıklıydık. Kısa vadeli planlarımız vardı. Uzun vadeli planlarımız ise şampiyonluklar ve bunları ekonomik anlamda taçlandırılarak Galatasaray’ın mali bağımsızlığını sağlamak. Sorunuza dönersek, ben umutsuzluğa kapılmadım. Sanki ilahi bir el yanınızda oluyor. Futbolda buna ‘şans’ diyenler oluyor. Şansın da bir faktör olduğuna inanıyorum. Hiçbir zaman ‘Ben yaptım, ben ettim, ben çattım’ demem. Başta taraftarımız, sevgili Terim, teknik heyetimiz ve futbolcular... Ölümüne mücadele ettiler. Belki ligin ilk yarısında bazı maçlarda iyi değillerdi. Belki çok güzel bir futbol oynayamadık ama netice alan geri dönüşler yaptık. Sizce şampiyonluk yolunda kırılma maçı hangisiydi? Bursa maçındaki geri dönüş, Akhisar maçında gelen son dakikadaki gol, Başakşehir gibi güçlü bir rakip karşısında geriden gelip galibiyeti kazanmak... Hem de 4 golün 2’sinin sayılmadığı ortamda kazandık.

"Diagne marka olacak"

Diagne’nin maliyeti nedeniyle performansı çok tartışıldı ancak 11 gol kaydetti. Siz performansı için neler söylersiniz?

Diagne, maalesef 1 ay boyunca antrenman yapmamış! Buna rağmen İtalyan kondisyonerimiz Bartali’nin katkıları ile bir noktaya geldi. Son maçta penaltı kaçırsa da, en az 2 kişinin marke ettiği pivot santrfor pozisyonuna girdi. Bizim ondan beklediğimiz de pivot santrfor olması. Benim bir taraftar olarak beklentilerimi karşıladı. Diagne daha genç ve Galatasaray’da tecrübe kazandıkça uluslararası bir marka olacak.

"Adalet istedik, ceza aldık"

VAR sisteminin devreye girmesiyle hakemler tartışmaya açıldı. Bununla en çok uğraşan kulüplerden biri de biziz. Şimdi herkes ‘Biz hakemler hakkında hiç konuşmadık’ deyip hakemlerle ilgili 1 saat nutuk atıyor. Biz öyle yapmadık. “Adaletli olsun” dedik ve “VAR kayıtları yayınlansın” dedik. Sonra bunlarla alakalı cezalar aldık. Bir de insanlar empati yapsın. Aleyhimize yapılan hataları görmeden, sadece lehimize yapılan hataları önümüze getirirseniz inandırıcılığınız kaybolur.

"Feghouli'nin yeri ayrı"

TÜM futbolcular çok değerli ve müthiş bir mücadele verdiler. Fakat Feghouli, kendini müthiş toparladı. Sıfır yağ oranına ulaştı. Yağ dengesini müthiş ayarladı. Takımda bu alanda ilk sıraya çıktı. Bunda teknik heyetin çok büyük katkısı var. Her hikayenin arkasında görünmeyen kahramanlar vardır. Buradan hepsine teşekkür ediyorum.

"Gomis'i anlatamadık"

GOMIS, Fransız dergisine konuşmuş ve “Galatasaray’dan para yüzünden ayrıldım” demiş! Bunu demesine mutlu oldum. Çünkü biz gitmesini istemedik. Bunu bir türlü taraftara anlatamadık. Kendilerine göre beklentileri olabilir. “Yolu açık olsun” dedik. Neticede bize hizmet etmiş bir oyuncu bedeli karşılığında gitti.

YARIN: O 9 KİŞİYİ AFFETMEYECEĞİM





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