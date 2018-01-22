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Fatih Arda İpçioğlu 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı

Fatih Arda İpçioğlu, tarihi bir başarı elde ederek bu branşta olimpiyatlara katılmaya hak kazanan ilk Türk sporcu oldu. Önemli bir başarı elde eden Fatih Arda İpçioğlu’nun yaşı ve önceki başarıları merak edildi.

Hürriyet Haber
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Erzurum'da düzenlenen Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Kıtalararası Kayakla Atlama Yarışları'nda 127,5 metrelik atlayış yapan Fatih Arda İpçioğlu, tarihi bir başarı elde ederek bu branşta olimpiyatlara katılmaya hak kazanan ilk Türk sporcu oldu. Genç yaşında elde ettiği başarıyla dikkatleri üzerine çeken Fatih Arda İpçioğlu sosyal medyanın da en çok konuşulan ismi oldu.

2018 Kış Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan Fatih Arda İpçioğlu, 28 Eylül 1997 yılında doğdu. 2 kez Balkan 2. Liği ve 1 kez Balkan 3.lüğü bulunuyor.

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