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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
16.04.2019 - 16:13, Son Güncelleme:

Fatih Akyel sonrası İnegölspor'da İsmail Güldüren dönemi!

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Fatih Akyel sonrası İnegölspor'da İsmail Güldüren dönemi!

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden İnegölspor'da Fatih Akyel ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine İsmail Güldüren getirildi.

İsmail Güldüren, 1 yıllık sözleşmeye imza atarak, bordo beyazlı ekibin başına geçti.

Düzenlenen imza törenine İnegölspor Kulüp Başkanı Eşref Güç ile Teknik Direktör İsmail Güldüren ve ekibi katıldı.

Atılan imzaların ardından Eşref Güç yaptığı açıklamada, "İsmail Güldüren'in İnegölspor'a önceki hocalardan daha çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü İnegölspor'da yetişmiş, İnegölspor'u iyi bilen biri, her iki taraf için hayırlı olsun. Biz hocamızla 1 yıllık anlaşma imzaladık. Bu sezon için artık yapacak birşey kalmadı. Artık önümüzdeki sezon için gereken ne varsa canla başla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Teknik Direktör İsmail Güldüren ise, "İnegöl'ün çocukları olarak bizlere böyle bir teklif getirdikleri için ben başta kulüp başkanımız olmak üzere yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki sezon için çalışmalarımıza şimden başlıyoruz. Yaklaşık 8 yıldır İnegölspor başta olmak üzere 2. ligdeki tüm maçları takip ediyorum ve lige yabancı olan biri değilim. Şimdi hedefimiz hem ligde şampiyon olmak, hem de alt yapıdan yeni futbolcular yetiştirip Türk futboluna kazandırmak" dedi.

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Fatih Akyel sonrası İnegölsporda İsmail Güldüren dönemi

 

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