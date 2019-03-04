Fatih Akyel: Maçı kazanabilirdik ama...

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor Teknik Direktörü Fatih Akyel, 2-1 mağlup oldukları Keçiörengücü maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Keçiörengücü'nün ligin en iyi takımlarından biri olduğunu kaydeden Akyel, "Ona rağmen öne geçtik. İyi de futbol oynadık. İyi de mücadele ettik. 1-0'dan sonra pozisyonlarımız var. 2-0 yapabilseydik, daha farklı olurdu. Akabinde 10 kişi kaldık. Ben 10 kişiden ziyade, biz 10 kişi kalsak da maçı öyle bitirebilirdik. Ben hakemler hakkında çok aman aman konuşmuyorum ama maalesef ki, bu haftaki hakem rakipten oyuncu atmamak için direndi. Karşı takımdan oyuncu atmamak için direndiğini kendisine de söyledim. Kendisi ses çıkartmadı, biliyor. Maçın özellikle ilk yarısında Osman kaleci ile karşı karşıya kalacakken, rakip indirdi. Hakem faul verdi ama kırmızı kart vermedi. Vermesi lazımdı. Taç çizgisi önünde oyuncumuzun sırtına tekme attı. Bunu yan hakem de 4'üncü hakem de gördü. Kendisi de gördü. Yine atmadılar. Yine taç çizgisinde sarı kartlı Keçiörenli oyuncunun Cengiz'e uçarak, çift ayakla daldığı pozisyonda 2'nci sarı karttan atması lazımdı. Yani bizim 10 kişi kalmamızdan önce onların 3 defe 10 kişi kalması gerekiyordu. Ama maalesef ki, hakem onları eksik bırakmak istemedi. Sonra bizi eksik bıraktı. Bunu burada herkes gördü" ded

"ÖNEMLİ OLAN HEYECANIMIZI KAYBETMEMEMİZ"

"Biz maçı kazanabilirdik ama maalesef ki, hakeme yenik düştük" ifadesini kullanan Akyel, "Biz yolumuza devam ediyoruz. Matematiksel olarak Play-Off şansımız sürdüğü sürece, biz yukarıyı zorlayabildiğimiz kadar zorlayacağız. Bu takım biz geldiğimiz dönemlerde, 3-4 puanı olan bir takımdı. Bize "sıkıntı yaşamayalım yeter" deniyordu. Ama şimdi baktığınız zaman Samsun'a ve Keçiören'e yenildiğimiz zaman üzülüyoruz ki, Kastamonu'yu , Bodrum'u yendi bu takım. Şimdi de yukarılara oynuyoruz, yukarıları düşünüyoruz. Bu takım o hale geldi. Önemli olan hevesimizi, heyecanımızı kaybetmememiz. Güzel maçlar oynadık. Bu takım 6'da 6 yaptı. Bu ligde 6'da 6 yapmak kolay değil. Biliyorsunuz bu grup öteki gruptan daha zorlu bir grup. Bu takım yine 4'te 4, 5'te 5, 6'da 6 yapabilir. Eğer yaparsak tekrardan heyecanımızı, hevesimizi kazanabiliriz. Onun için biz maç maç bakacağız" diye konuştu.

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