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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
04.03.2019 - 16:42, Son Güncelleme:

Fatih Akyel: Maçı kazanabilirdik ama...

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Fatih Akyel: Maçı kazanabilirdik ama...

İnegölspor Teknik Direktörü Fatih Akyel, Keçiörengücü maçında iyi bir futbol ortaya koyduklarını belirterek hakeme yüklendi. Akyel, "Biz maçı kazanabilirdik ama maalesef ki, hakeme yenik düştük" dedi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor Teknik Direktörü Fatih Akyel, 2-1 mağlup oldukları Keçiörengücü maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Keçiörengücü'nün ligin en iyi takımlarından biri olduğunu kaydeden Akyel, "Ona rağmen öne geçtik. İyi de futbol oynadık. İyi de mücadele ettik. 1-0'dan sonra pozisyonlarımız var. 2-0 yapabilseydik, daha farklı olurdu. Akabinde 10 kişi kaldık. Ben 10 kişiden ziyade, biz 10 kişi kalsak da maçı öyle bitirebilirdik. Ben hakemler hakkında çok aman aman konuşmuyorum ama maalesef ki, bu haftaki hakem rakipten oyuncu atmamak için direndi. Karşı takımdan oyuncu atmamak için direndiğini kendisine de söyledim. Kendisi ses çıkartmadı, biliyor. Maçın özellikle ilk yarısında Osman kaleci ile karşı karşıya kalacakken, rakip indirdi. Hakem faul verdi ama kırmızı kart vermedi. Vermesi lazımdı. Taç çizgisi önünde oyuncumuzun sırtına tekme attı. Bunu yan hakem de 4'üncü hakem de gördü. Kendisi de gördü. Yine atmadılar. Yine taç çizgisinde sarı kartlı Keçiörenli oyuncunun Cengiz'e uçarak, çift ayakla daldığı pozisyonda 2'nci sarı karttan atması lazımdı. Yani bizim 10 kişi kalmamızdan önce onların 3 defe 10 kişi kalması gerekiyordu. Ama maalesef ki, hakem onları eksik bırakmak istemedi. Sonra bizi eksik bıraktı. Bunu burada herkes gördü" ded

"ÖNEMLİ OLAN HEYECANIMIZI KAYBETMEMEMİZ"

"Biz maçı kazanabilirdik ama maalesef ki, hakeme yenik düştük" ifadesini kullanan Akyel, "Biz yolumuza devam ediyoruz. Matematiksel olarak Play-Off şansımız sürdüğü sürece, biz yukarıyı zorlayabildiğimiz kadar zorlayacağız. Bu takım biz geldiğimiz dönemlerde, 3-4 puanı olan bir takımdı. Bize "sıkıntı yaşamayalım yeter" deniyordu. Ama şimdi baktığınız zaman Samsun'a ve Keçiören'e yenildiğimiz zaman üzülüyoruz ki, Kastamonu'yu , Bodrum'u yendi bu takım. Şimdi de yukarılara oynuyoruz, yukarıları düşünüyoruz. Bu takım o hale geldi. Önemli olan hevesimizi, heyecanımızı kaybetmememiz. Güzel maçlar oynadık. Bu takım 6'da 6 yaptı. Bu ligde 6'da 6 yapmak kolay değil. Biliyorsunuz bu grup öteki gruptan daha zorlu bir grup. Bu takım yine 4'te 4, 5'te 5, 6'da 6 yapabilir. Eğer yaparsak tekrardan heyecanımızı, hevesimizi kazanabiliriz. Onun için biz maç maç bakacağız" diye konuştu.

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