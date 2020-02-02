Fatih Akyel: Başkan paraları alıp kaçmayı planladı!

Gümüşhanespor Başkanı Cengiz Fırat, Teknik Direktör Fatih Akyel’i hedef alan açıklamalar yapmış ve "Bizim haberimiz olmadan sahte kombine bilet bastırıp satmış" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Gümüşhanespor Teknik Direktör Fatih Akyel, durumun öyle olmadığını belirterek her şeyi İhlas Haber Ajansı’na açıkladı. “Gümüşhanespor Başkanı bizi satıyor şu anda” diyerek sözlerine başlayan Akyel, “Pendikspor deplasmanındayız ve kendi yetkisini kullanarak beni ve takımın en önemli isimlerinden olan kaptan Menderes Önkuzu’yu listeye yazmıyor. Şu anda stattayız ve bu kişi nedeniyle takımı yalnız bırakıyoruz” ifadelerini kullandı.



“Belediye başkanından valiye kadar herkese yalan söyledi”

Cengiz Fırat’ın 1 ay önce gelerek başkan olacağını söylediğini ifade eden Gümüşhanespor Teknik Direktörü Fatih Akyel, “Burada bir yönetim oluştu ve bu kişi de başkan oldu. Bizim transfer yasağımız vardı. Tahtayı açacağını söyleyip başkan oldu, bizi de kandırdı. 18 lisanslı oyuncumuz vardı. Kendisine ‘Bu kadroyu koruyalım, transfer açılmazsa da ligde kalırız bu kadroyla’ dedim. 1 sakat ve 1 cezalı olsa, 15 kişiyle çıkıyoruz sahaya. ‘Hocam ben transferi açacağım’ dedi. 4-5 oyuncu gidecekti. Paralarını alamıyorlardı. ‘Bırak gitsinler’ dedi. Ben de ısrarla ‘Transferi açamayabilirsin’ diyerek ısrar ettim ve bu futbolcuların kalması gerektiğini söyledim. Belediye başkanından valiye kadar herkese yalan söyledi. Bu adam çok büyük sahtekarmış. En önemli oyuncularımızdan 4 oyuncumuzu kaybettik. Kaleci, stoper, orta saha ve forveti kaybettik. Benim hakkımda da yalan yanlış bir sürü şeyler söyleyip yalan haberler çıkardı. Geçtiğimiz cuma günü ‘Transferi açtım’ dedi ama ben bu yalanı ortaya çıkarınca ters düştük” açıklamasını yaptı.



“Biletler sahte olsa, belediye başkanı bilet satar mı?”

Cengiz Fırat’ın kendisi için ‘Sahte kombine bilet bastırıp satmış’ ifadelerine de cevap veren Gümüşhanespor Teknik Direktörü Fatih Akyel, “Gümüşhanespor’a yardım için yönetimimizin yaptığı kombine biletler vardı. Bunlar şehirde herkes tarafından satıldı. Bu biletler için de ‘Sahtedir’ diyerek beni karalama kampanyası yapmış. Burada satılan biletlerden şehrin belediye başkanından, üniversite rektörüne kadar herkesin haberi var. Bu biletleri satmaları için belediye başkanına, üniversite rektörüne verdiler. Sahte olsa bu biletleri belediye başkanı, üniversite rektörü satar mı? Yönetim kurulu bu isimlere kulübe yardım toplamak için 250-300 bilet bıraktı. Bu paralarla oyuncuların yiyecekleri, ısınması için kömür alındı” diye konuştu.



“Yardım parasıyla personelin maaşlarını ödedik”

Gümüşhanespor’a yapılan yardımların parasının cuma günü ikinci başkan Musa Ertekin tarafından bankadan çekildiğini söyleyen Fatih Akyel, “Gümüşhanespor’a yapılan yardım parasını cuma günü ikinci başkanımız Musa Ertekin bankadan çekmiştir ve bütün personele, 7 aydır maaş almayan hocalara ve borçlu olunan esnafa dağıtmıştır. Başkan da ‘Bu parayı bana neden vermediniz’ diyerek tepki göstermiştir. Tek gayesi, bu 200 bin TL’yi cebine atmaktı. Kulübe gelen bütün paraları kendi cebine atmak istiyor. Biz buna izin vermiyoruz. İzin vermediğimiz için de bizimle ters düştü. Toplanan paraları cebine atacağını biliyoruz. Bu biletlerden bütün yönetimin haberi var. Ben hoca olarak sadece yönetime satmaları için yardımda bulundum” dedi.



“Vurgun yaparak gitmek istiyor”

Bilet satışı için belediye başkanı ve üniversite rektörünün de yardımcı olduğunu ifade eden Fatih Akyel, “Yardımda bulunan insanlardan birisi belediye başkanı, diğeri rektör. Yardım kampanyası olarak satılan biletlere maalesef başkan ‘Biletlerin sahte’ olduğunu söyleyerek, yardıma engel oluyor. Takımın şu anda teknik direktörü benim. Ama bugün başkan, kendi inisiyatifini kullanarak beni esame listesine yazmadı. Bu hafta başkanlıktan düşecektir. Bunu da anladığı için gelen paralarla vurgun yaparak gitmek istiyor. Türk futbolunda böyle insanlar olduğu sürece, Türk futbolu temizlenemez. Bu gibi yalancılar kulüplere girerek şehrin de kaderiyle oynuyor” diyerek sözlerini sürdürdü.



“Futbolcularla toplantı yapıp ‘Takım düşerse düşsün, umurumda değil’ dedi”

Başkan Cengiz Fırat’ın dün akşam takımın Pendikspor maçı öncesinde kamp yaptığı otele geldiğini söyleyen Gümüşhanespor Teknik Direktörü Fatih Akyel, “Dün akşam futbolcuların bulunduğu otele gelen başkan, futbolcularla alkollü şekilde toplantı yaptı. Alkollü oldukları için takım kaptanımız kendilerini uyarıyor ve bu nedenle kaptanımızı esame listesine yazdırmıyor. Bu olaylar olunca, takım kaptanı ve oyuncular ‘Bu tarz durumlar bizi olumsuz etkiliyor’ diyor. Buna karşın ‘Takım düşerse düşsün, umurumda değil’ diyor. Maalesef bizi ve takımı sabote ediyor. Dün akşam 8-10 adam alarak otele geliyor. Benden çekindiği için 10 kişiyle geliyor otele ve onlarla beraber oturuyor. Şu anda Gümüşhane halkı, Gümüşhane yönetimi bu adamdan kurtulmak istiyor. Zaten Gümüşhane’ye gelmiyor. Oyuncuların 1,5 aydır ne yeyip ne içtiğini bilmiyor. Kulüp müdürümüz 1 haftadır kendisini arıyor, Pendik deplasmanı için uçak biletlerinin alınması için arıyor. Son gün valimizin gönderdiği yardım parasıyla uçak biletlerimizi aldık. Bu adam böyle bir sahtekardır. Türk futbolunda gezinen büyük bir yalancıdır” diyerek sözlerini tamamladı.





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