Fatih Aksoy'dan Beşiktaş'a mesaj: "İspatlayacağım"

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Sivasspor'a kiraladığı Fatih Aksoy, takımının kamp yaptığı Antalya'da TRT Spor'a konuştu.

Beşiktaş'tan ayrılık sürecini değerlendiren Fatih Aksoy, "Beşiktaş'tan ayrılırken Şenol hoca vardı başımızda, istiyorsan burada kalabilirsin demişti. Ama ben futbolu çok özlemiştim. Buraya gelirken büyük hedeflerim vardı, açıkçası oraya güçlü dönmek istiyordum. O formaya karşı bir hasretim vardı içimde. Kafamda mevki değişikliği yoktu ama adımdan söz ettirmek vardı" dedi.

"İSPATLAMAK İSTİYORUM"

Fatih Aksoy sözlerini "Vodafone Park'ta Beşiktaş'a karşı oynamak için sabırsızlanıyorum. Bu maçta Beşiktaş formasını kaldıracağımı ispatlamak istiyorum" ifadeleriyle sürdürdü.

Beşiktaş'a gol atması halinde sevinmeyeceğini de dile getiren 22 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş sayesinde ilk defa uçağa bindim, ilk defa yurt dışına çıktım, ilk defa para kazandım. Gol atarsam sevinmeyeceğim" şeklinde konuştu.

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