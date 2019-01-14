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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
14.01.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Fatih Aksoy: "Pepe ve Tosic'i rol model almıyorum"

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Fatih Aksoy: "Pepe ve Tosic'i rol model almıyorum"

Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un Beşiktaş'tan 1.5 yıllığına kiraladığı defans oyuncusu Fatih Aksoy, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Fatih Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha çok şans bulabileceğine inandığı için Sivasspor'u seçtiğini söyledi. Beşiktaş'ta sezonun ilk yarısında diğer yıllara göre biraz daha fazla şans bulduğunu ancak takım olarak istedikleri hedeflerin biraz altında kaldıklarını kaydeden Fatih Aksoy, şöyle konuştu:

"Demir Grup Sivasspor'a transfer olmadan önceki gün teknik direktör Şenol Güneş benim için çok güzel şeyler söyledi. Şenol hocamın dört yıl boyunca üzerimde çok emeği var. Benimle çok ilgilendi ama artık daha çok şans bulmam gerektiğini düşünüyorum. 21 yaşında bir oyuncuyum, daha çok oynamalıyım. Sivasspor'da da direk oynayacağım diye bir şey yok ama altyapıdan çıkmakla transfer olmak arasında Türkiye'de biraz fark var. Bunu hissedebiliyorsunuz. Daha çok şans bulabileceğim için Sivasspor'u seçtim."

Fatih Aksoy, Beşiktaş'ta az süre aldığı için çok fazla ekstra antrenman yaptığını vurgulayarak, faydasını gördüğü ekstra antrenmanlara Sivasspor'da da devam edeceği belirtti. Beşiktaş'ta Pepe ve Tosic gibi kendi mevkisinin en iyilerinden olan oyuncularla oynadığını ancak onları kendine rol model almadığını dile getiren Aksoy, "Bir oyuncuyu örnek almayı sevmiyorum çünkü her oyuncunun kendine has belli özellikleri var. Hepsinden bir şeyler alarak inşallah çok büyük bir futbolcu olurum." ifadelerini kullandı.

- "Sivasspor ligi olabildiğince yukarıda bitirecektir"

Genç oyuncu, sezonun ilk yarısını tüm takımların puan olarak birbirine yakın bir yerde bitirdiğine dikkati çekerek, yeni takımının puan olarak iyi bir yerde olduğunu ifade etti. Takımdaki hava ve arkadaşlık ortamının çok iyi olduğunu anlatan Fatih Aksoy, "İnşallah ikinci yarıda çok süre alıp takıma katkı yaparım. Her şey çok iyi giderse Sivasspor ligi olabildiğince yukarıda bitirecektir." diye konuştu.

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