Faruk Süren'den Dursun Özbek'e flaş çağrı: 'Seçim iptal edilsin'

SÜREN'DEN ÖZBEK'E ELEŞTİRİ

"Bugünkü toplantının amacı, olağanüstü seçim için aday olanların konuşması üzerineydi. Bunun mayısta olması lazım ve seçimin gerekçeleri olması gerekiyor. İleri sürdüğü gerekçekler kabul edilebilir değil. Seçim kararı almadan önce güvenoyu da aldı. Seçim kararı alırken 'Büyük anlaşmalarım var.' diyor. Riva ve Florya anlaşmaları kişiler ile değil kurum ile yapıldı. O olur olmaz başkası gelir. Böyle eften püften sebeplerle seçim yapılmaz."

SÜREN: "SEÇİM İPTAL EDİLSİN"

"Ben Mustafa Bey gibi mayısta seçim görüşünü destekliyorum. Tüzüğümüze göre olağanüstü kararı geri çevirebilirler en iyisi Dursun Başkan'ın bu kararı geri çevirmesi. Yapması gerekiyor bence. Bir sürü polemiği kesmiş olacak ve herkes de mayısa kadar hazırlanır. Bu seçimi iptal ederse daha iyi edeceğini düşünüyorum. Söylemleri ile sonuçlar bağdaşmıyor. Bu kararını iptal etsin."

FARUK SÜREN'DEN ARDA TURAN YORUMU

"Arda Turan bizim evladımız. Hakikaten bizim çocuğumuz. Onun Galatasaraylı oluşunu yüreğinden koparamazsınız. Galatasaray şu an tereddüt içerisinde adamın da kendisini göstermesi lazım. Başakşehir de Barcelona ile anlaşmış. Arda'nın fubol oynaması lazım. Barcelona'da da antrenör oynatmıyor. Arda Turan da bu yaşta futbolu bırakacak değil ya! Galatasaray'da da bu yönde hareket olmadığına göre... Fatih Hoca kin beslemez. Birisi hoca birisi de talebe. Öpüşürler ve gider. Başakşehir'de oynamak hakkıdr ve başarılar da dilerim."