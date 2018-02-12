Faruk Süren: Fenerbahçe kötü yönetiliyor

İşte Süren'in sözlerinden satırbaşları:

Ndiaye'ye bağlı bir peformans primi alacakmış Osmanlı kulübü, bu da sezon başında 750 bin Euro'ymuş. Oynama bonusunu 4 yıl peşin vermişler. Demek bunu transfer ücreti 7 değil, daha fazla. Bu hadiseler daha önceler de duyuluyor ama bir yerde patlak veriliyor. Bunlar yanlış şeyler ama yanlış şeyler de seçimde kendini gösteriyor. Önümüzde mali kongre var. Oraya Mustaf Cengiz başkanın bu tabnloyu getirmesi lazım.

31.12 itibariyla tablo üç aşağı beşi yukarı belli oldu. Riva'yı ne yapacağız, Florya'yı ne yapacağız. Hepimiz unuttuk, Ada'yı ne yapacağız. Dursun Özbek müracaat etti belediye yıksın diye. Bu adanın değerinin parayla ölçülmesi imkansız. Galatasaray Adası yıkıldı, onun yeniden yapılması için para lazım. Her şey için para lazım, o yüzden Ada'nın yapılması ikinci planda. Ada'ya Galatasaraylılar'ın hemfikir olduğu yeni bir proje yapmamız lazım. Galatasaray'da son derece akıllı ve bilgili insanlar var. Özbek döneminde oldu bu. Riva doğru paraya satıldı mı belli değil. Bütün hepsinin doğru yapıldığını düşünmüyorum.

Bizim zamanımızdaki başkanlık fakir işiydi. Mali kaynak yaratmak bakımından şu an daha kolay başkanlık. Kaçak ürünler çoktu. Şimdi taraftar bilinçli, mağazalardan alıyorlar. İnternet denen bir şey var. Cep telefonları buzdolabı gibiydi bizim zamanımızda.

BEŞİKTAŞ'I TAKDİR EDİYORUM

Ben takdir ediroyun rakibimizi. Çok güzel şeyler yaptılar. Müthiş bir başarı sağladı. Stadyumu orada yapabilmiş olması,.. Çok güzel bir stadyumu, sahayı oraya kazandırdı. Eskisi Dolmabahçe'nin silüetine daha uygundu, şimdi biraz daha yükseltmişler.Kamu da yardım etti, devlet de yardımcı oldu. Beşiktaş'a bir hava kazandırdı bu. Avrupa'ya doğru yürüyor. Bayern Münih maçında her şey olabilir. Bir UEFA Kupası daha elbette gelebilir Türkiye'ye. Bu sene sadece Şampiyonlar Ligi kaldı ama ilerde olabilir.

Arda profesyonel bir oyuncu. Barcelona'da zaman bulamadı. Buna karışmak istemem. Başakşehir'e gelip futbola devam etmesi beni sevindirdi. Kaybetmemek lazım. Başakşehir'de oynayarak futbol yeteneklerini geri kazanacak ve bildiğimiz eski Arda olacak inşallah.

Başakşehir çok güzel futbol oynuyor. Akıllı oynuyorlar. Aferin onlara, Beşiktaş malum. Fenerbahçe çok iyi bir takım ama kötü yönetiliyor. Bir huzursuzluk var. Bir şekilde gitmiyor takım, akıcılık yok. Televizyona çıktığı zaman Aykut hocanın sıkıntısı belli oluyor. Şampiyonluğa en yakın takım Galatasaray ve Başakşehir.