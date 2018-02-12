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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Faruk Süren: Fenerbahçe kötü yönetiliyor
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Futbol
12.02.2018 - 18:31, Son Güncelleme:

Faruk Süren: Fenerbahçe kötü yönetiliyor

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BeIN Sports'a konuk olan Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren, Dursun Özbek yönetimini topa tuttu. Rakiplerini de değerlendiren Süren önemli ifadelere imza attı.

İşte Süren'in sözlerinden satırbaşları:

Ndiaye'ye bağlı bir peformans primi alacakmış Osmanlı kulübü, bu da sezon başında 750 bin Euro'ymuş. Oynama bonusunu 4 yıl peşin vermişler. Demek bunu transfer ücreti 7 değil, daha fazla. Bu hadiseler daha önceler de duyuluyor ama bir yerde patlak veriliyor. Bunlar yanlış şeyler ama yanlış şeyler de seçimde kendini gösteriyor. Önümüzde mali kongre var. Oraya Mustaf Cengiz başkanın bu tabnloyu getirmesi lazım.

31.12 itibariyla tablo üç aşağı beşi yukarı belli oldu. Riva'yı ne yapacağız, Florya'yı ne yapacağız. Hepimiz unuttuk, Ada'yı ne yapacağız. Dursun Özbek müracaat etti belediye yıksın diye. Bu adanın değerinin parayla ölçülmesi imkansız. Galatasaray Adası yıkıldı, onun yeniden yapılması için para lazım. Her şey için para lazım, o yüzden Ada'nın yapılması ikinci planda. Ada'ya Galatasaraylılar'ın hemfikir olduğu yeni bir proje yapmamız lazım. Galatasaray'da son derece akıllı ve bilgili insanlar var. Özbek döneminde oldu bu. Riva doğru paraya satıldı mı belli değil. Bütün hepsinin doğru yapıldığını düşünmüyorum.

Bizim zamanımızdaki başkanlık fakir işiydi. Mali kaynak yaratmak bakımından şu an daha kolay başkanlık. Kaçak ürünler çoktu. Şimdi taraftar bilinçli, mağazalardan alıyorlar. İnternet denen bir şey var. Cep telefonları buzdolabı gibiydi bizim zamanımızda.

BEŞİKTAŞ'I TAKDİR EDİYORUM

Ben takdir ediroyun rakibimizi. Çok güzel şeyler yaptılar. Müthiş bir başarı sağladı. Stadyumu orada yapabilmiş olması,.. Çok güzel bir stadyumu, sahayı oraya kazandırdı. Eskisi Dolmabahçe'nin silüetine daha uygundu, şimdi biraz daha yükseltmişler.Kamu da yardım etti, devlet de yardımcı oldu. Beşiktaş'a bir hava kazandırdı bu. Avrupa'ya doğru yürüyor. Bayern Münih maçında her şey olabilir. Bir UEFA Kupası daha elbette gelebilir Türkiye'ye. Bu sene sadece Şampiyonlar Ligi kaldı ama ilerde olabilir.

Arda profesyonel bir oyuncu. Barcelona'da zaman bulamadı. Buna karışmak istemem. Başakşehir'e gelip futbola devam etmesi beni sevindirdi. Kaybetmemek lazım. Başakşehir'de oynayarak futbol yeteneklerini geri kazanacak ve bildiğimiz eski Arda olacak inşallah.

Başakşehir çok güzel futbol oynuyor. Akıllı oynuyorlar. Aferin onlara, Beşiktaş malum. Fenerbahçe çok iyi bir takım ama kötü yönetiliyor. Bir huzursuzluk var. Bir şekilde gitmiyor takım, akıcılık yok. Televizyona çıktığı zaman Aykut hocanın sıkıntısı belli oluyor. Şampiyonluğa en yakın takım Galatasaray ve Başakşehir.

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