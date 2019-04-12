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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
12.04.2019 - 08:22, Son Güncelleme:

Faruk Süren: Bu sefer yeneceğiz

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Faruk Süren: Bu sefer yeneceğiz

Kadıköy'de galibiyet gören son Galatasaray Başkanı Faruk Süren, pazar günü oynanacak Fenerbahçe karşılaşması için iddialı konuştu.

Galatasaray 1999- 2000 sezonunda Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenerken başkanlık koltuğunda Faruk Süren oturuyordu. Kadıköy'de derbi galibiyeti gören en son Galatasaray Başkanı unvanının sahibi olan Süren, pazar günü oynanacak ve lig yarışı için büyük önem taşıyan maçı yorumladı. Geçen sezon Kadıköy'de oynanan dev maç için yaptığı "Berabere bitecek" tahmini tutan Süren, pazar günkü derbide ise sarı-kırmızılı takımı favori gösterdi. İşte Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren'in açıklamaları:

FENERBAHÇE HEDEFSİZ KALDI!
"Hem Galatasaray'ın 20 senedir Kadıköy'de kazanamaması hem de Fenerbahçe'nin hedefsiz kalması yüzünden bu derbi çok tırmandırıldı. Son Y.Malatya maçında çok iyi oynadık. Stoperde iki önemli eksik var ama bu sefer yeneceğiz, o seri bitecek, böyle bir his var içimde. Fenerbahçe'nin kazanmasını son ihtimal olarak görüyorum. Bu sezon Fenerbahçe bir türlü toparlanamadı, yapamıyorlar, iyi oynayamıyorlar. Derbide ibre Galatasaray'a yakın, ikinci ihtimal de beraberlik."

Faruk Süren: Bu sefer yeneceğiz

HAKEM FAKTÖRÜ ÇOK ÖNEMLİ
"Derbinin sonucu hakemlere de bağlı. Şampiyonlar Ligi'ni izliyorum, VAR gayet iyi kullanılıyor. Adalet getirdi, hataları düzeltiyor. Ama bizde VAR'ın tabir-i caizse cılkı çıktı! Dakikada bir VAR'a gidiliyor, bir takım lehine işliyor, adil kullanılmıyor. Umarım derbide hakemler oyuncuların niyetini süzüp oyunu kontrol altında tutarlar."

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Süren'den sonra başkan olan 7 isim Mehmet Cansun, Özhan Canaydın, Adnan Polat, Ünal Aysal, Duygun Yarsuvat, Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz, Kadıköy'de sevinemedi.

105 ÜLKEDE YAYINLANACAK
Süper Lig'in 28. haftasında yarın oynanacak Beşiktaş- Başakşehir ve pazar günü gerçekleşecek Fenerbahçe- Galatasaray derbisi 105 ülkede izlenebilecek. Maçlar İngilizce olarak yayıncı kuruluş tarafından servis edilecek. Bu ülkeler arasında Avustralya ve Japonya gibi Türkiye'nin bir hayli uzağında yer alan ülkeler de var. Ayrıca Süper Lig'de şampiyonluk yarışı için de büyük önem taşıyan iki maçı 110 yabancı gazeteci tribünden izlemek için akredite oldu.

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Fatih Terim kararını verdi İşte derbi 11i...
Fatih Terim kararını verdi! İşte derbi 11'i...
Galatasaray'da derbi mesaisi sürüyor!Tüm Türkiye'de gözler hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine çevrilmiş durumda. Galatasaray muhabirimiz Ali Naci Küçük, sarı-kırmızılı camiadaki son gelişmeleri paylaştı.
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