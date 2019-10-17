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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 17.10.2019 - 14:43, Son Güncelleme:

Faruk Süren: "Böyle bir olay görülmedi"

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Faruk Süren: "Böyle bir olay görülmedi"

Galatasaray’ın efsanevi başkanlarından Faruk Süren, yönetimin Eşref Hamamcıoğlu’nun istifasını istemesine, “Böyle bir olay daha önce hiç görülmemiştir” dedi.

Galatasaray'ın unutulmaz başkanlarından Faruk Süren'den özel açıklamalar. Süren, yönetimin Eşref Hamamcıoğlu'nun istifasını istemesini eleştirerek, "Yanlış ve tatsız bir durum. Yönetim kurulunun Divan Kurulu seçim tüzüğünü belirlemiş. Yasal sınırlar belli. Böylesine tatsız bir olay bugüne kadar görülmemiştir. G.Saray hem temsil hem de icrai yönetim prensipleri açısından zor bir dönem geçiriyor. Meşruiyet tartışmaları var. Olay mahkemeye intikal etmiş. Yönetimi Genel Kurul ibra etmedi. Kasım ayının 2. çarşambası Divan'a herkesi bekliyoruz" dedi.

KAVGA GİDEREK BÜYÜYOR

Galatasaray Yönetimi'nin Eşref Hamamcıoğlu'nu istifaya davet etmesinin ardından gerginlik arttı. 2 taraf kozlarını 13 Kasım'da yapılacak olan Divan Kurulu toplantısına çevirdi.

Galatasaray yönetimi Eşref Hamamcıoğlunu istifaya davet etti
Galatasaray yönetimi Eşref Hamamcıoğlu'nu istifaya davet etti

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, geçtiğimiz hafta bu konuşmayı yapmıştı...

Divan Başkanı'ndan Galatasaray yönetime sert uyarılar!Galatasaray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, bugünkü toplantıda sert açıklamalar yaptı. Yönetim kuruluna hep birlikte destek olmaya hazır olduklarını belirten Hamamcıoğlu, "Onların da bu desteğe açık olması gerekir. Burası Galatasaray Spor Kulübü’nün divan kuruludur, başka kulübün değil" dedi.
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Faruk Süren: Böyle bir olay görülmedi

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