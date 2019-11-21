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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Faruk Süren: 'Adaylık gibi bir niyetim yok'
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Futbol
DHA
21.11.2019 - 15:14, Son Güncelleme:

Faruk Süren: 'Adaylık gibi bir niyetim yok'

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Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Faruk Süren, "Galatasaray'da seçime hukukçular karar erecek. Kötü bir şey var. Galatasaray'da ötekiler yaratıldı" dedi.

Galatasaray'ın eski başkanlarından Faruk Süren, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda (UFEF) basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Organizasyonun ekonomisiyle ilgili güzel bir forum düzenlendiğini ifade eden Süren, "Burada futbolun ekonomisiyle ilgili bir forum var. Çok önemli bir konu. Futbolun ilerlemesi bakımından. Bu bir kere güzel bir şey. Bunu düzenleyenleri kutlarım. Galatasaray'a gelince buna hukukçular karar verecek. Kötü bir şey var. Galatasaray'da ötekiler yaratıldı. Bizimkiler ve ötekiler diye bir ayrımcılık var. Birbirini dava eden insanlar var. Hepimiz aynı kulübün üyesiyiz. Birbirimizi dava ediyoruz. Yok şöyle oldu, yok böyle oldu diye. Bunlar üzücü hadiseler, hoş değil. Spor hoşluğu, keyfi vermesi lazım. Bir keyif yok. Herkes dava peşinde. Bir hukukçu böyle diyor, bir hukukçu böyle diyor. Zaten istediğiniz tarafa çekebilirsiniz. Biraz lastik gibi maddeler. Bu güzel değil" diye konuştu.

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"ADAYLIK GİBİ BİR NİYETİM YOK"
Başkanlık için adaylık gibi bir niyetinin olmadığını ifade eden Süren, "Her seferinde benim adım çıkıyor. Bir teveccüh bu. Fakat ben bu işi 18 sene önce bıraktım. Şu anda gayet iyi, keyfim yerinde seyrediyorum. Bazı hadiselere üzülüyorum. Benim adaylık gibi bir niyetim yok. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY BAŞKANI GELİR ORAYA OTURUR, KONUŞUR"
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in divan kurulu toplantısına katılmaması sorulan Süren, "Bir kere bu tepki ise bence yanlış bir şey. Çünkü şu anda kulübün başkanıdır. Gerçi mahkemelerde meşrutiyeti tartışılıyor ama madem mahkemeler bir tedbir koydu bu kulübün başkanıdır. Katılması lazım, divan başkanına karşı bir tepki koymaması lazım. Divanın da tüzüğümüze göre yetkileri var. Bu tenkit meselesini abartmamak lazım. Eskiden bende yaşadım bunları, biliyorum. Dediğim gibi bu bir tepki ise Galatasaray başkanı böyle bir tepki vermez. Galatasaray Kulübü Başkanı'dır. Gelir oraya oturur, söyleyeceğini söyler" şeklinde konuştu.

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