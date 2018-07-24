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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
AA
24.07.2018 - 11:19, Son Güncelleme:

Faruk Hadzibegic: 'Mesut Özil kararında haklı'

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Faruk Hadzibegic: 'Mesut Özil kararında haklı'

Türkiye'de bir dönem Gaziantepspor, Denizlispor ve Diyarbakırspor'u çalıştıran Boşnak teknik adam Faruk Hadzibegic, Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararına ilişkin, "Özil'in takımı bırakma kararını haklı buluyorum." dedi.

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nın 1999 yılındaki teknik direktörü Hadzibegic, Özil'in ırkçı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakmasını ve gelecek planlarını AA muhabirine değerlendirdi.

Hadzibegic, Özil'in kararını haklı bulduğunu ifade ederek, "Özil'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için eleştirmek saygısızlıktır. Almanya için oynadığı zamanlarda yeteneğini sonuna kadar kullandılar. FIFA Dünya Kupası bitince suçlu arar duruma geldiler. Bu yanlıştır." diye konuştu.
"Bir tercih yapmak durumunda kalsaydım, Özil'in yaptığının aynısını yapardım." şeklinde konuşan Hadzibegic, "Özil'in eleştirilmesini haksız buluyorum. Özil gibi üst düzey bir futbolcunun siyasi emeller uğruna kullanıldığı kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'deki yabancı futbolculara ırkçılık yapılmıyor"
Hadzibegic, eski Yugoslavya'nın milli takım kaptanı olduğunu anımsatarak, "Yugoslavya ligi güçlü ve büyük bir ligdi ancak 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşın ardından değeri kayboldu. Yugoslavya'nın son takım kaptanı bendim. Savaşta ülkeme yapılanları görünce milli takımı bıraktım." ifadelerini kullandı.
Türkiye'de oynanan futbolun "mükemmel" olduğuna işaret eden Hadzibegic, takım ve sahalarıyla Türkiye'nin Avrupa ve dünyadaki futbol kriterlerini yerine getirdiğini belirtti.

Hadzibegic, Türkiye'deki dört büyük futbol kulübünden birinde teknik direktör olarak görev almayı "hayatının amacı" şeklinde betimleyerek, "Türkiye'den birkaç takımın benimle çalışmak istediği haberini aldım. Türk futboluna o kadar büyük bir inancım var ki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş veya Trabzonspor gibi bir takımın başında olsaydım Avrupa birinciliğine koşardım." dedi.

Türkiye'de görev yaptığı dönemde son derece iyi hissettiğini aktaran Hadzibegic, "Türkiye'de çok sayıda yabancı futbolcu da var. Orada top koşturan yabancı futbolculara hiçbir zaman ayrım yapıldığını veya ırkçı söylemler söylendiğini hatırlamıyorum." diye konuştu.

Bosna Hersek'te Saraybosna başta olmak üzere Fransa'nın Toulouse ile Sochaux ve İspanya'nın Real Betis takımlarında top oynadıktan sonra futbolcu kariyerini tamamlayan Hadzibegic, Bosna Hersek A Milli Takımı'nın yanı sıra 2005 ve 2006 yıllarında Gaziantepspor, Denizlispor ve Diyarbakırspor'da teknik direktörlük görevini üstlendi.

Hadzibegic, en son Fransa'nın Valenciennes takımını çalıştırdı.

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