Farkını gösterdi... Şenol Güneş'ten ibretlik ceza!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 4 Mart 2018’de deplasmana gittiği Trabzon’da, havaalınında kendisine hakaret eden taraftarı affetti ama bir şartla...
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşma için bu şehre gitmişti. Havaalanından otobüslere binilirken bir grup taraftar Şenol Güneş’e sataştı ve hakaretemiz sözler sarfetti. Güneş ile taraftarlar arasında tartışma yaşandı.
PROVOKASYON
Güneş, ‘Bunun Trabzonspor ve Beşiktaş’a zarar verecek bir provokasyon olduğunu düşünüyorum’ diyerek kendisine hakaret eden Sefa İsaoğlu hakkında şikâyetçi oldu. Görüntüleri izleyen savcılık, İsaoğlu’nun Güneş’e hakaret ettiğini tespit etti ve soruşturma başlattı. İsaoğlu’nun ifadesi alındı. İsaoğlu ‘Oraya gitme amacım. Beşiktaş’ın moralini bozmaktı. Sadece bir kere ‘Rezilsin’ dedim’ diyerek suçunu kabuk etti. Hakaret suçu ‘uzlaşma’ kapsamındaki suçlardan olduğu için dosya uzlaşma bürosuna gönderildi.
BROŞÜR DAĞITSIN
Güneş, kendisine hakaret eden taraftar Sefaoğlu ile uzlaşıp affetmek için iki şart koydu. Taraftarın ‘sporda şiddete hayır’ konulu broşür dağıtması ve öfke kontrol eğitimine katılmasını istedi. Taraftar da bunu kabul etti. Trabzon sokaklarında ‘sporda şiddete hayır’ konulu broşürler dağıttı ve öfke kontrol eğitimlerine katıldı. Güneş de uzlaşarak taraftarı affetti. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, taraftar Sefaoğlu hakkında takipsizlik kararı verdi. (Fanatik)
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