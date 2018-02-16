Farkı kulüp TV'si açıkladı! G.Saray: 5 - F.Bahçe: 2
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hakemler üzerinde baskı kurmasına izin vermemek için kolları sıvarken GSTV'de bu konuyla ilgili ilk istatistikler de paylaşıldı.
Kırmızı kartlar, penaltılar, maç günleri ve uzatma dakikaları karşılaştırıldı. İşte o analizler:
- Galatasaray bu sezon Beşiktaş'la beraber 5'er kırmızı kart görürken Fenerbahçe 4, Başakşehir 1 kırmızı kart yedi.
- Fenerbahçe'nin rakipleri 7 kırmızı kart, Beşiktaş'ın rakipleri 5 kırmızı kart, Galatasaray'ınkiler ise 3 kez kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
İŞTE O RAKAMLAR
- Beşiktaş'a 6, Fenerbahçe'ye 5 kez penaltı çalınırken, Galatasaray sadece 3 kez penaltı kazandı.
- Galatasaray hafta için 5 maç oynarken, Beşiktaş 4, Fenerbahçe ise sadece 2 kez oynadı.
- Beşiktaş'ın maçlarında 101 dakika, Fenerbahçe'nin maçlarında 99 dakika uzatma oynanırken, G.Saray'ın maçları ise sadece 88 dakika uzadı. (Fotomaç)
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