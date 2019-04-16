Farak Zavalsız: “Ordu’ya sıfır borçsuz bir takım bırakıyoruz”

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFarak Zavalsız: “Ordu’ya sıfır borçsuz bir takım bırakıyoruz”
GeriFutbol Farak Zavalsız: “Ordu’ya sıfır borçsuz bir takım bırakıyoruz”
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
16.04.2019 - 15:26, Son Güncelleme:

Farak Zavalsız: “Ordu’ya sıfır borçsuz bir takım bırakıyoruz”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Farak Zavalsız: “Ordu’ya sıfır borçsuz bir takım bırakıyoruz”

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Yeni Orduspor'da Kulüp Başkanı Faruk Zavalsız, Haziran ayında yapılacak olağan genel kurulda aday olmayacağını açıkladı.

Yeni Orduspor Kulübü Başkanı Faruk Zavalsız yaptığı açıklamada, ‘Her şey Ordu için’ sloganıyla çıktıkları yolda, Ordu'ya 3. Lig’de bir takım bırakacaklarını ifade etti. Zavalsız, yönetim kurulu ile birlikte yeni dönemde aday olmayacaklarını belirterek, “Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) aldığımız kulübümüzü, 3. Lig’e taşıyarak, Ordumuza yeni bir profesyonel takım kazandırdık. Haziran ayında kulübümüzün olağan genel kurul toplantısı var. Yönetime talip olmak isteyenlerin önünü açmak, bayrağı daha yukarı taşımak isteyenler için genel kurulda, yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte aday olmayacağız” dedi. 

Enver Yılmaz’a teşekkür 
Yeni Orduspor Kulübü Başkanı Faruk Zavalsız, “Bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen ve Ordu’ya 3. Lig’de bir takım kazandıran Ordu Büyükşehir Belediyesi Kurucu Başkanımız sayın Enver Yılmaz’a bugüne kadar verdiği maddi ve manevi desteklerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Ordumuza kazandırdığı ve 3. Lig’de olması nedeniyle Yeni Orduspor’un kullandığı çift antrenman sahalı, Süper Lig ekiplerinde bile olmayan tesislerimiz, Türkiye’de örnek gösterilmektedir. Yeni Ordu Stadı’nın yapımı için verdiği emekler, Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan amatör futbol sahaları, tenis kortları, ilçelere kazandırdığı spor tesisleri gibi, spora yaptığı büyük yatırımlarla Ordu’da sporun gelişmesine her zaman destek vermiştir” diye konuştu. 

“Ordu’ya sıfır borçsuz bir takım bırakıyoruz” 
Yeni Orduspor’un mali yapısıyla ilgili de bilgi veren Başkan Faruk Zavalsız, “İki yıl BAL, iki yıldan bu yana da 3. Lig’de mücadele eden kulübümüzü sıfır borçla, yönetime talip olmak isteyen arkadaşlarımıza devredeceğiz. İdari ve sportif anlamdaki yaptığımız çalışmalarla, kulübümüzü Türkiye’de 3. Lig statüsünde her futbolcunun futbol oynamak istediği kurumsal bir yapıya dönüştürdük. Biz, ‘Her şey Ordu için’ sloganıyla elimizi değil, kafamızı taşın altına soktuk ve ilimize 3. Lig’de sıfır borçsuz bir takım kazandırdık. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım, Haziran ayında yapılacak kongrede aday olmayacağız ancak her zaman kulübümüzde görev almak isteyen arkadaşlarımızın yanında olacağız” diye sözlerini tamamladı. 

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Farak Zavalsız: “Ordu’ya sıfır borçsuz bir takım bırakıyoruz”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Böyle futbolcu görülmedi! 140 kilo...

Mesut Toros: "Tüm maçları kazanıp ligdeki son düdüğü bekleyeceğiz"

Yusuf Balcıoğlu: “Bir kalecinin lider olması gerekir”

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı biletleri satışta