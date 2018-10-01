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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
01.10.2018 - 16:19, Son Güncelleme:

Fani Madida: "Türkiye'de ve Beşiktaş'ta oynayabildim diyebilmek harika bir şey"

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Fani Madida: "Türkiye'de ve Beşiktaş'ta oynayabildim diyebilmek harika bir şey"

Siyah-beyazlı ekipte 1992-1995 yıllarında forma giyen Güney Afrikalı eski futbolcu, Beşiktaş dergisinin ekim sayısına açıklamalarda bulundu.

Sergilediği istikrarlı performansla siyah-beyazlı ekibin unutulmaz Afrikalı futbolcuları arasında yer alan Madida, "Türkiye'de ve Beşiktaş'ta oynayabildim diyebilmek olağanüstü bir şey. Beşiktaş'tan hiç ayrılmak istemedim. Sanki ben ayrılmak istemişim gibi bir hava oluşturmuştu o zaman medya. Babam hastaydı ve Türkiye'de gördüğüm yenilikleri bir an önce ırkçı hükümetinden kurtulan Güney Afrika'ya getirmek istedim. Bu doğru, ama ayrılmamın sebebi değildi. Teknik direktörlerin anlaştığı menajerler vardır ve sadece onların futbolcuları ile çalışırlar. Ben yanlış zamanda yanlış menajerin oyuncusuydum." şeklinde görüş belirtti.

Beşiktaş'ın Vodafone Park'tan önce iç saha maçlarını oynadığı İnönü Stadı'nın atmosferini değerlendiren 51 yaşındaki Madida, şunları ifade etti:

"İnönü'de oynayan futbolcuların duygularını anlatmak için kelime üretilmedi. Zaten anlatılmaması daha iyi, yaşayanlar bilsin. Ancak şunu söyleyebilirim, orada koşarken ayaklarımın hiç yere bastığını hatırlamıyorum. Sanki 40 bin taraftar seni kaldırmış ve itiyor gibi bir şeydi. Yani elimde değildi yaptıklarım."

Siyah-beyazlı takımda forma giydiği dönemde Fenerbahçe maçında attığı bir golün anısını paylaşan Madida, "On beşinci dakikada attığım bir gol var. Kornerlerde hep kalecinin önünde dururum, çok güzel orta gelmişti. Özellikle Fenerbahçe'ye atmak güzeldi, suratlarındaki ifade paha biçilmezdi. Bazen denk gelir internette, taraftarlarımızın o gol için yaptığı tezahürat... Yazıktır, şey etmeyin o kadar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Bursaspor ve Antalyaspor'un da formasını giyen Madida, cep telefonundaki uygulamaları Beşiktaş'a göre ayarladığını ifade ederek, "Beşiktaş kazandığında içimden 'Aferin çocuklar.' derim. Sizi hala seviyorum ve unutamıyorum. Bir daha 'Fani, Fani, Fani Madida, Madida, Madida, Fani Madida' demenizi duymak için neler vermezdim. En büyük mutluluğu hak ediyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşadığı kentteki alışveriş merkezinde bulunan Türk lokantasına ailesiyle gittiğini vurgulayan Madida, şunları kaydetti:

"İlk gittiğimde 'Hey dostum sen Fani Madida'ya çok benziyorsun.' demişlerdi. Ben ise 'Sizler siyahları hep birbirine benzetirsiniz.' demiştim ve sandıkları kişi olmadığıma inandırmıştım. Ancak sonra 'Siyah' diye bağırınca mutfaktan aşçılar çıktı, garsonlar servisi bıraktı, yumak olduk. 'Oley oley oley oley, şampiyon Beşiktaş' diye bağırarak zıplamaya başladık. Hala normal Beşiktaş taraftarı arıyorum, yok galiba."

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