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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.07.2019 - 16:21, Son Güncelleme:

Fanatik damat, nikahtan sonra eşiyle stada gitti

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Fanatik damat, nikahtan sonra eşiyle stada gitti

Kayseri'de hayatını Havva Koçer (27) ile birleştiren İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarı Emre Akşit (28), nikâhtan sonra eşi ile birlikte Kadir Has Stadyumu'nu gezdi.

Kayseri'de minibüs şoförü Emre Akşit, bu yılın ilk ayında tanıştığı Havva Koçer ile dünyaevine girdi. İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarı olan Akşit, nikâh öncesi gelin aracına, 'Bir gülüşü var sanırsın Kayserispor sahaya çıkıyor' yazdırdı. Düğün evine Türk bayrağı ile Kayserispor bayrağı asan Akşit'in arkadaşları kına gecesinde Kayserispor kaşkolleri takarak oynadı. Nikâhına Kayserispor anonsçusu Mustafa Said Akşit'i de çağıran damat için arkadaşları nikâh salonunu stadyuma çevirdi. Nikâhları kıyılan mutlu çift, ardından Kadir Has Stadyumu'nu gezdi.

Fanatik damat, nikahtan sonra eşiyle stada gitti

'KAYSERİSPOR'A SAHİP ÇIKALIM'

Emre Akşit, 12 yıldır Kayserispor taraftarı olduğunu söyleyerek, "Kapalıkale taraftar grubu üyesi olarak müsabakalara geliyorum. Ben gittiğim düğünlerde özellikle Kayserispor'u önde tutuyordum. Kendi düğünümde daha fazlasını yapacağım diye hayal ederdim. Pankartlarla, kaşkollerle, bayraklarla orasını stadyuma çevirdim. Çok beğeni aldı. Sesimin duyulmasından dolayı mutluyum. Kayserispor'a sahip çıkalım" dedi.

'HOŞUMA GİTTİ'

Hatay'dan gelin geldiğini belirten Havva Akşit ise "Emre'nin bu kadar fanatik olduğunu bilmiyordum. Düğüne gelirken sanki futbol sahasına geliyormuş gibi hazırlanmışlar. Çok hoşuma gitti. Bu bende de ilgi uyandırdı. Emre ile tanıştıktan sonra futbola ilgim arttı. Eşim getirirse seve seve Kayserispor maçlarına gelirim. Benden çok sevmeyecekse Kayserispor'u sevebilir. Deplasmana da gidebilir" diye konuştu.

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Fanatik damat, nikahtan sonra eşiyle stada gitti

 
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