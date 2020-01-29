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Basketbol
AA
Haber Giriş: 29.01.2020 - 09:22,Son Güncelleme:/

Famila Schio: 54 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 75

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Famila Schio: 54 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 75

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 12. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, konuk olduğu İtalya ekibi Famila Schio'yu 75-54 yendi.

İtalya'nın Schio kentindeki Campagnola Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreği 19-19 eşitlikle tamamlandı.

Famila Schio, başa baş oyunun devam ettiği ikinci periyodun ardından soyunma odasına 30-27'lik üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyrekte etkili hücum performansı sergileyen Fenerbahçe Öznur Kablo, final periyoduna 51-40 önde girdiği karşılaşmayı 21 sayı farkla 75-54 kazandı.

Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, gruptaki 10. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. Famila Schio ise 5. yenilgisini yaşadı.

Famila Schio: 54 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 75

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