Falcao'yu getirmeye gittiler! Galatasaray şova hazırlanıyor
Monaco, Falcao’nun, “Ben Galatasaray ile anlaştım ve artık transferin sonuçlanmasını bekliyorum” diye tavır koyması üzerine sarı kırmızılılara, “Gelin bu işi bitirelim” dedi. Abdurrahim Albayrak ve Ahmet Bulut bunun üzerine Fransa’ya gitti.
Galatasaray camiasının heyecanla beklediği Radamel Falcao transferinde dün çok önemli bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı kulübün 2. başkanı Abdurrahim Albayrak ile menajer Ahmet Bulut, transfere son noktayı koymak için dün Fransa’nın Nice kentine gitti.
Galatasaray’ın bonservis için ortaya koyduğu 3 milyon Euro’luk teklife karşın 5 milyon Euro isteyen Monaco Kulübü, Falcao’nun, “Ben Galatasaray ile anlaştım ve artık bu transferin sonuçlanmasını bekliyorum” diye tavır koyması üzerine inadından vazgeçti. Bonservis ücretine yönelik tutumunu yumuşatan Monaco yöneticileri sarı kırmızılılara, “Gelin bu işi bitirelim” dedi. Albayrak ve Bulut da bu davet üzerine dün Monaco yetkilileriyle görüşmeye gitti.
Atatürk Havalimanı'nda taraftarlara şov yaptırılacak
Saat 15.05 uçağıyla İstanbul Havalimanı’ndan Fransa’ya uçan Abdurrahim Albayrak ve Ahmet Bulut, dönüş için bileti almadı. İkilinin amacı bonservis sorununu 1-2 gün içinde çözüp, Falcao ile birlikte özel uçakla İstanbul’a dönmek. Eğer yetkililerden gerekli izinler de alınırsa Kolombiyalı futbolcunun Atatürk Havalimanı’na inişi binlerce taraftarın katılımıyla tam bir şova dönüşecek.
Falcao ile ilgili bir başka plan ise imza törenine yönelik... Türk Telekom Stadı’nda taraftara açık olarak düzenlenecek bir törende imza atılması planlanıyor. Stada gelen taraftarlar Falcao formalarını ve tişörtlerini satın alma şansına da sahip olacak ve Aslan dev isimden ilk günden para kazanmaya başlayacak.
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