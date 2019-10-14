Falcao'yu Emre coşturacak!
Kadrosuna kattığı Radamel Falcao’yu bir türlü ileri uçta topla buluşturamayan Galatasaray’da kanatlara Emre Mor hamlesi gelecek.
Teknik direktör Fatih Terim’in, Sivasspor maçında Şener, Seri, Ömer ve Falcao’dan sonra önemli bir değişikliğe giderek Emre Mor’u da ilk 11’de sahaya sürecek. Mor’a bu sezon yalnızca Konyaspor karşılaşmasında ilk 11’de oynatan ve ikinci yarı kenara alan Terim, genç yıldıza daha fazla süre verecek. Sivasspor maçına 11’de başlaması beklenen Emre’nin, özellikle taktiksel çalışmalarda üzerine çok fazla düşülüyor.
İstanbulspor maçında gol attı
Sarı kırmızılı teknik heyetin bugüne kadar Emre Mor’a kolektif oyunda eksikleri olduğu için süre vermediği ancak bu açığı kapatması adına üzerine fazlası ile düşüldüğü ifade edildi. Emre’nin savunmaya daha fazla katkı verip pres yapmasını da isteyen Terim, milli maç arasında genç oyuncuya Ümit Davala-Hasan Şaş ikilisi ile de ekstra çalışmalar yaptırıyor. Takımı ileriye taşıyacak bir futbolcu eksikliği yaşayan Galatasaray’da Emre’ye bu nedenle Sivas maçında 11’de görev verecek. Emre de, önceki gün Galatasaray’ın İstanbulspor’u 3-2 yendiği maçta bir gol attı.
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