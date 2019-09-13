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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fotomaç
13.09.2019 - 15:49, Son Güncelleme:

Falcao'ya çılgın gelir! 120 bin euro...

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Milli arada yapılan antrenmanlarda hazır bir görüntü çizmeyen Kolombiyalı golcü, teknik direktör Fatih Terim'e oynamak istediğini belirtti.

Yapılan transferler, verilen cezalar derken 15 günlük milli arada gündemden hiç düşmeyen Galatasaray, Süper Lig'e geri dönüyor. Rakip, 37 maç önce sarı-kırmızılıları yuvasında yıkan son ekip olan Kasımpaşa...

Transferin son gününde Falcao, Lemina, Andone ve Taylan Antalyalı'yı getirerek kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar, yeni yıldızlarıyla gövde gösterisi yapmak istiyor. Aslantepe'de saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.

Sarı-kırmızılılar, ilk üç haftada 4 puanla 9. basamakta yer alırken, rakip Kasımpaşa ise 2 yenilgi 1 beraberlikle 16. sırada kaldı. Lacivert-beyazlı ekibin ligdeki son 10 maçında galibiyet alamaması dikkat çekiyor.

BOŞ KOLTUK KALMAYACAK

42 bin kombine satan Galatasaray'da maçın kalan biletleri de iki gün önce tükendi. Türk Telekom Stadı tıklım tıklım olacak.

GÖZLER FALCAO'DA OLACAK!

Galatasaray'ın Kasımpaşa maçında tüm gözler Falcao'nun üzerinde olacak. Galatasaray'a transferi tüm dünyanın ilgilisi çeken Falcao'nun bu maçta neler yapacağı merak konusu.

Diagne'nin ayrılması ve yeni transfer Andone'nin de cezası nedeniyle, Kasımpaşa maçı öncesi Galatasaray'ın elindeki tek golcü Falcao...

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İLK MAÇLARI SEVİYOR!
Galatasaray'ın dünya yıldızı golcüsü Radamel Falcao, yeni takımlarıyla çıktığı ilk maçları seviyor... Kolombiyalı yıldız 2009-10 sezonunda transfer olduğu Porto ile ilk maçına Paços de Ferreira karşısında çıktı. 45. dakikada eski Fenerbahçeli futbolcu Raul Meireles yerine giren Falcao, 78. dakikada takımının tek golünü kaydederek Porto'nun sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmasında büyük pay sahibi oldu.

Porto ile ikinci maçına ilk 11'de başlayan Kolombiyalı, bu kez penaltıdan ağları sarsmış ve Nacional karşısında alınan 3-0'lık galibiyette yine pay sahibi olmuştu. Porto ile hızlı bir başlangıç yaparak üçüncü maçında da Naval ve dördüncü maçında ise Leixoes ağlarını havalandıran Falcao, alınan iki galibiyette de yine ismini ön plana çıkarmayı başarmıştı. 2011 yılında transfer olduğu Atletico Madrid'de de etkili başlayan Falcao, henüz ikinci maçında Racing Santander'e karşı hat-trick yaptı. Üçüncü maçında da Gijon ağlarını iki kez havalandıran Falcao, kısa sürede İspanyol taraftarların sevgilisi haline gelmişti. 2013 yılında Monaco'ya transfer olan Falcao, Ligue 1'e de hızlı başladı. Kolombiyalı yıldız çıktığı ilk maç olan Bordeaux karşısında golünü atarak 2-0'lık galibiyetin mimarlarından biri oldu. Falcao, Fransa liginde çıktığı ikinci maçta da Montpellier ağlarını havalandırmayı başardı. Yıldız golcünün Galatasaray'da çıkacağı ilk maçında ne yapacağı şimdiden merakla bekleniyor.

MAÇ BAŞI VE GALİBİYET PRİMİ DİKKAT ÇEKİYOR!

Kolombiyalı yıldızın Galatasaray ile imzaladığı sözleşme merak konusu olmuş ve daha sonra detayları ortaya çıkmıştı..

Galatasaray, Falcao için bonservis bedeli ödemezken bu transferde 3 milyon euro menajerlik ücreti ödedi. Radamel Falcao ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanırken yıldız golcü yıllık net olarak 5 milyon Euro kazanacak.

Ancak tecrübeli oyuncunun sözleşme detaylarındaki bonus maddeleriyle birlikte tahmini kazancı yıllık 7.5 milyon Euro'ya çıkabilir.

Sözleşme detaylarına göre yıldız golcü, 5 maçta ilk 11 başladığı takdirde 500 bin Euro kazanacak. 10 maçta daha ilk 11 çıkarsa 500 bin Euro ve 14 maçta daha ilk 11 çıkarsa 600 bin euro, toplamda 29 maça ilk 11 çıkarsa 1.6 milyon Euro gelir elde edecek.

Falcao, sözleşme detayları gereği bu akşam oynanacak Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlar ve Galatasaray maçı kazanırsa, yıldız golcü 120 bin Euro'luk çılgın bir gelir elde edecek.

Falcaoya çılgın gelir 120 bin euro...

Falcaoya çılgın gelir 120 bin euro...

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