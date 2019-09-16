Falcao'nun eşi şaşkına döndü: "Aman Allah'ım, bu çok iyi"
Radamel Falcao’nun şarkıcı eşi Lorelei Taron dün geleneksel lezzetlerimizi tattı. Tahinli helva ile gözlemeye bayıldı. Galatasaraylı taraftarlar da yengeye "Afiyet olsun yenge!" mesajını yolladı.
Galatasaray'ın dünyaca ünlü Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, dün ailesiyle İstanbul'daki güzel havanın tadını çıkardı. Eşi Lorelei Taron ve çocuklarıyla birlikte dışarıda kahvaltı yaptı. Kolombiyalı aile Türk lezzetlerine bayıldı. Güzel anne Lorelei Taron, 1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabında geleneksel lezzetimiz olan tahinli helvanın görüntüsünü paylaştı.
Taron, helva için, "Aman Allah'ım, bu çok iyi" yorumunu yaptı. Üç çocuk annesi daha sonra da çok sevdiği gözlemenin yapılış aşamasını videoya aldı. O anların görüntüsünü de yine Instagram hesabında paylaştı.
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