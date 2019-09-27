Falcao'dan paylaşım: "Deprem oldu, ailem ve eşim..."
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, İstanbul'daki deprem sonrası bir paylaşım yaptı.
Twitter'dan bir mesaj paylaşan Radamel Falcao, "Deprem oldu, ailem ve eşim ile birlikte iyiyiz. Umarım depremden etkilenen herkes iyi durumdadır." dedi.
Galatasaray Kulübü ise, "İstanbul ve çevre illerinde hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." mesajını paylaştı.
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