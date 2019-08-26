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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26.08.2019 - 07:19, Son Güncelleme:

Falcao'da son dakika: Kararımı verdim, beni bırakın... | Galatasaray Transfer Haberleri

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Transferde son dakika gelişmesi... Galatasaray’ın her konuda anlaştığı Falcao, Manoco’nun dünkü Nimes maçında da oynamadı. Yönetimle bir kez daha görüşüp, “Kararımı verdim, beni bırakın”diyen Kolombiyalı yıldızın bu hafta artık İstanbul’da olması bekleniyor.

Yılan hikayesine dönen Galatasaray-Falcao flörtünde düğüm çözülüyor. Transferin bitmesine 1 haftadan az bir süre kala görüşmeler iyice yoğunlaşırken, Kolombiyalı yıldız Aslan olmak için her şeyi yapıyor. Metz maçının ardından Monaco’nun dünkü Nimes karşılaşmasında da sakatlığını gerekçe gösterip forma giymeyen 33 yaşındaki süperstar, net bir şekilde “Beni bırakın” mesajı veriyor.

Fanatik'te yer alan habere göre; Önceki gün de yönetimle görüşen Falcao, “Maaşımı 14 milyon Euro’dan 8 milyon Euro’ya düşürdüğümde bonservis istemeyeceğiniz için söz vermiştiniz. Sözünüzü tutun. Kararımı verdim. Galatasaray’a gideceğim” demişti. Sarı-Kırmızılılar adına görüşmeleri yürüten ve adeta Fransa’ya kamp kuran menacer Ahmet Bulut, bugun yarın artık Monaco ile el sıkışmaya hazırlanıyor.

Ödeme planı belli

Planlamaya göre Galatasaray, Falcao için bu yaz döneminde herhangi bir bedel ödemeyecek. Ocak ayında ve bir sonraki yaz, iki eşit taksit halinde Monaco’ya bonservis verilecek. Bu rakamın yaklaşık 3 milyon Euro olması bekleniyor. 29 Ağustos’ta Şampiyolar Ligi kura çekimi için Monaco’ya gidecek olan İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Falcao ile dönmeyi planlıyor.

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Tribünde maçı izledi

Sakatlığını gerekçe gösterip oynamayan Falcao, Monaco-Nimes maçını tribünden izledi. Kolombiyalı yıldıza, takım arkadaşı Fabregas da eşlik etti. Galatasaray’la anlaşmasına rağmen kulübünden bir türlü izin alamayan Falcao’nun moralsiz görüntüsü dikkat çekti.

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