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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena
22.08.2019 - 12:39, Son Güncelleme:

Falcao transferinde son dakika! Monaco, Galatasaray'a iletti...

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ı şok eden bir gelişme yaşandı. Falcao transferi bitti gözüyle bakılırken Fransa'dan gelen haber moralleri bozdu. İşte o gelişme...

Galatasaray'da taraftar, Radamel Falcao için KAP'a bildirimi beklerken oyuncunun transferinde pürüzler olduğu öğrenildi.

İlk etapta sarı kırmızılılardan bonservis bedeli talep etmeyen Monaco, Kolombiyalı golcünün yönetimle yaptığı görüşmede gitmek istediğini söylemesi ve sarı kırmızılı takımın da istekli olması sonrasında bu kararından vazgeçti.

Falcao, Fransız kulübü ile yaptığı görüşmede Galatasaray’a transfer olmak istediğini açıkça belirtti. Bununla birlikte Monaco’nun dün gerçekleşen idmanına katılmayan tecrübeli futbolcu, takım arkadaşlarına veda etti.

Ancak Monaco, Slimani sonrası bir golcü daha alınana dek Kolombiyalı golcüyü vermeyeceğini sarı kırmızılı kulübe iletti.

Menajer Ahmet Bulut, transfer için görüşmeleri sürdürürken, 1-2 gün içinde İstanbul'a gelmesi beklenen golcü isim için bir süre daha bekleneceği ifade edildi. Bulut, oyuncunun bonservissiz şekilde sarı kırmızılı takıma imza atması için çaba harcıyor.

Yıldız oyuncu, Galatasaray’da transfer olmak istediği için Monaco’nun Ligue 1’de ikinci hafta karşılaşmasında Metz’e deplasmanda 3-0 kaybedilen maçta forma giymemişti.

Ahmet Bulut'tan açıklama

Bu arada menajer Ahmet Bulut Demirören Haber Ajansı'na konuyla ilgili açıklamada bulundu. Bulut DHA'ya yaptığı açıklamada "Falcao açısından bir sorun yok ama bu iş bir kaç gün daha uzayacak. Sosyal medyada yazıldığı gibi bugün geliyor, yarın imzalıyor gibi bir durum yok. Monaco Yönetimi Falcao'nun yerini doldurduklarına inandıkları zaman Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a gidişine izin verecek" dedi.

Falcao transferinde son dakika Monaco, Galatasaraya iletti...

Falcao transferinde son dakika Monaco, Galatasaraya iletti...

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