Falcao transferinde son dakika! Monaco, Galatasaray'a iletti...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ı şok eden bir gelişme yaşandı. Falcao transferi bitti gözüyle bakılırken Fransa'dan gelen haber moralleri bozdu. İşte o gelişme...
Galatasaray'da taraftar, Radamel Falcao için KAP'a bildirimi beklerken oyuncunun transferinde pürüzler olduğu öğrenildi.
İlk etapta sarı kırmızılılardan bonservis bedeli talep etmeyen Monaco, Kolombiyalı golcünün yönetimle yaptığı görüşmede gitmek istediğini söylemesi ve sarı kırmızılı takımın da istekli olması sonrasında bu kararından vazgeçti.
Falcao, Fransız kulübü ile yaptığı görüşmede Galatasaray’a transfer olmak istediğini açıkça belirtti. Bununla birlikte Monaco’nun dün gerçekleşen idmanına katılmayan tecrübeli futbolcu, takım arkadaşlarına veda etti.
Ancak Monaco, Slimani sonrası bir golcü daha alınana dek Kolombiyalı golcüyü vermeyeceğini sarı kırmızılı kulübe iletti.
Menajer Ahmet Bulut, transfer için görüşmeleri sürdürürken, 1-2 gün içinde İstanbul'a gelmesi beklenen golcü isim için bir süre daha bekleneceği ifade edildi. Bulut, oyuncunun bonservissiz şekilde sarı kırmızılı takıma imza atması için çaba harcıyor.
Yıldız oyuncu, Galatasaray’da transfer olmak istediği için Monaco’nun Ligue 1’de ikinci hafta karşılaşmasında Metz’e deplasmanda 3-0 kaybedilen maçta forma giymemişti.
Ahmet Bulut'tan açıklama
Bu arada menajer Ahmet Bulut Demirören Haber Ajansı'na konuyla ilgili açıklamada bulundu. Bulut DHA'ya yaptığı açıklamada "Falcao açısından bir sorun yok ama bu iş bir kaç gün daha uzayacak. Sosyal medyada yazıldığı gibi bugün geliyor, yarın imzalıyor gibi bir durum yok. Monaco Yönetimi Falcao'nun yerini doldurduklarına inandıkları zaman Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a gidişine izin verecek" dedi.
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