Falcao transferinde flaş gelişme! Rezervasyon yapıldı, tek yön bilet...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Sarı kırmızılı taraftarların 1.5 aydır heyecanla transferini beklediği Radamel Falcao için önemli bir gelişme yaşandı.
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Kolombiyalı yıldızın gelişi rötar yaptıkça, sarı kırmızılı taraftarların sinirleri de gerilirken, G.Saray Kulübü’nde 2. Başkan Abdurrahim Albayrak’ın 29 Ağustos’ta transfere nokta koymak adına Monaco’ya gitmeye hazırlandığı ortaya çıktı.
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Abdurrahim Albayrak ve idari menajer Şükrü Hanedar için 29 Ağustos Perşembe günkü İstanbul-Nice uçuşuna rezervasyon yapılırken bunun tek gidiş için olduğu öğrenildi.
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Albayrak ve Hanedar’ın İstanbul’a dönüşü Radamel Falcao ile birlikte özel uçakla yapmayı planladığı belirtildi.
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"BIRAKIN GİDEYİM"
Galatasaray ile yıllık 5 milyon Euro’ya anlaşan yıldız golcü Fransa’daki evini de boşaltmıştı.
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Falcao, Monaco Kulübü idarecilerinin ardından Fransız ekibinin teknik direktörü Leanardo Jardim ile de görüşme gerçekleştirecek.
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Oyuncu, bu görüşmede Jardim'e bir an önce gitmek istediğini iletecek.
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Monaco Kulübü ve teknik heyeti, Falcao’nun geçen hafta olduğu gibi ligde yine görev almasını istese de Kolombiyalı yıldız bugün oynanacak Nimes maçında da süre almak istemedi.
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Galatasaray’ın teklifini kabul edip iki kulübün anlaşma yapması için bekleyen ve ailesi ile bir otele yerleşen Radamel Falcao, resti çekip İstanbul’a gelmek istiyor.