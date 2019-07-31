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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
31.07.2019 - 16:01, Son Güncelleme:

Falcao paylaştı, taraftarlar çıldırdı! Galatasaray... | Son dakika haberleri...

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Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olan Falcao'nun transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor.

En son gelen bilgi ise Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao için menajer Ahmet Bulut devreye girmişti. Bulut'un paylaşımı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Ahmet Bulut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fransa'da bulunduğunu doğruladı.

Bu olaydan sonra dünyaca ünlü yıldız Falcao kendi Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Kolombiyalı golcünün yaptığı paylaşımda 'Sen de mi aynı şeyi düşünüyorsun?' notu vardı.

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Transferi duyurdular Eşyalarını topladı, 12 milyon euroya gidiyor...
Transferi duyurdular! Eşyalarını topladı, 12 milyon euroya gidiyor...

Bu paylaşım da Sarı Kırmızılı taraftarları atağa geçirdi. Binlerce Galatasaray taraftarı Falcao'yu Galatasaray'a çağırdı. 

Ayrıca dış basın kaynaklarına göre de Falcao'da geri sayıma geçen sarı kırmızılıların yıldız ismi bitirmeye en yakın kulüp olduğunu

İşte Falcao'nun o paylaşımı

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Conectados... ¿pensando en lo mismo? 🤔 👨‍👧

Falcao (@falcao)'in paylaştığı bir gönderi ()

Falcao paylaştı, taraftarlar çıldırdı Galatasaray... | Son dakika haberleri...

Falcao paylaştı, taraftarlar çıldırdı Galatasaray... | Son dakika haberleri...

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