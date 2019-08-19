Falcao özel jetle geliyor! | Galatasaray Transfer Haberleri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFalcao özel jetle geliyor! | Galatasaray Transfer Haberleri
GeriFutbol Falcao özel jetle geliyor! | Galatasaray Transfer Haberleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
19.08.2019 - 15:19, Son Güncelleme:

Falcao özel jetle geliyor! | Galatasaray Transfer Haberleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Galatasaray'ın transferi için anlaşma sağladığı Radamel Falcao'nun bu hafta için özel jetle İstanbul'a getirileceği öğrenildi. Kolombiyalı golcü, Konyaspor maçı öncesi TT Stadı'nda taraftarı selamlayacak.

Galatasaray'a transferi merak konusu olan Radamel Falcao'nun İstanbul'a geliş tarihi de netleşti.

Fransız ekibi Monaco ile büyük ölçüde anlaşma sağlanan, son oynanan lig maçında da kadrodan çıkarılan Kolombiyalı yıldızın bu hafta içerisine özel bir jetle İstanbul'a getirileceği öğrenildi. Falcao'nun Konyaspor maçında TT Stadı'na gelip taraftarla buluşacak.

KADRODA OLACAK

Maç kadrosunda da yer alacak Falcao için taraftara açık bir imza töreni de düzenlenecek.

20
Fenerbahçe ve Trabzonspora Falcao şoku Monaco...
Fenerbahçe ve Trabzonspor'a 'Falcao' şoku! Monaco...

Monaco hocası Jardim, futbolcusunun durumuyla ilgili "Falcao sakatlığı olduğu için Metz maçında oynamadı. Transferi hakkında konuşmak istemiyorum. Bu konuda yetkili kişi sportif direktörümüzdür." şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Falcao özel jetle geliyor | Galatasaray Transfer Haberleri

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Fenerbahçe transfer haberleri | Sami Khedira geleceği ile ilgili son noktayı koydu!
Son Dakika: Fenerbahçe, Frey'in Nürnberg'e kiralandığını açıkladı
Nilüfer Belediyespor sezonu açtı
Yusuf Erdoğan: “Trabzonspor maçını kaybetmemek de önemliydi”