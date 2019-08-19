Falcao özel jetle geliyor! | Galatasaray Transfer Haberleri
Galatasaray'ın transferi için anlaşma sağladığı Radamel Falcao'nun bu hafta için özel jetle İstanbul'a getirileceği öğrenildi. Kolombiyalı golcü, Konyaspor maçı öncesi TT Stadı'nda taraftarı selamlayacak.
Galatasaray'a transferi merak konusu olan Radamel Falcao'nun İstanbul'a geliş tarihi de netleşti.
Fransız ekibi Monaco ile büyük ölçüde anlaşma sağlanan, son oynanan lig maçında da kadrodan çıkarılan Kolombiyalı yıldızın bu hafta içerisine özel bir jetle İstanbul'a getirileceği öğrenildi. Falcao'nun Konyaspor maçında TT Stadı'na gelip taraftarla buluşacak.
KADRODA OLACAK
Maç kadrosunda da yer alacak Falcao için taraftara açık bir imza töreni de düzenlenecek.
Monaco hocası Jardim, futbolcusunun durumuyla ilgili "Falcao sakatlığı olduğu için Metz maçında oynamadı. Transferi hakkında konuşmak istemiyorum. Bu konuda yetkili kişi sportif direktörümüzdür." şeklinde bir açıklama yapmıştı.
misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle