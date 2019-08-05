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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
05.08.2019 - 07:42, Son Güncelleme:

Falcao olmazsa Tosun Paşa

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Falcao olmazsa Tosun Paşa

Galatasaray, Kolombiyalıyı çarşamba açıklamaya hazırlanıyor, b planı ise sürpriz bir isim.

İki haftadır Falcao için Monaco ile görüşen G.Saray yönetimine göre transfer yüzde 80 bitti. Ancak sıradışı bir gelişme olursa rotayı İngiltere’ye çevirecek. Yönetim, Beşiktaş’ın eski yıldızı Cenk Tosun’u 1 yıllığına kiralamak için Everton’ın kapısını çalacak. Tosun’a da yıllık 3 milyon Euro önerilecek.

Santrafora yıldız oyuncu almaya hazırlanan G.Saray, Radamel Falcao için 2 haftadır Monaco ile yaptığı görüşmelerde büyük mesafe kaydetti. Yönetime göre transfer yüzde 80 bitti ve işler aynı seyirde devam ederse Kolombiyalı çarşamba günü açıklanacak. Ancak her türlü ihtimali gözeten yönetim, sıra dışı bir duruma karşı da b planını hazırladı.

Tottenham 2--2 Everton (MAÇ ÖZET)Premier Lig'de Cenk Tosun'un takımı Everton, sezonu Tottenham deplasmanındaki 2-2'lik beraberlikle noktaladı. Mavilerde 2. gol Milli futbolcu Cenk Tosun'dan geldi.
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G.Saray’ın bu hafta gözü kulağı Fransa’da olacak. Falcao ile yıllığı 5.5 milyon Euro garanti ücret olmak üzere 3 yıllığına anlaşan yönetim Monaco’nun oyuncunun bedelsiz çıkışına izin vermesini bekliyor.

Başlarda oyuncuyu yüksek maliyetinden dolayı bedelsiz vermeye sıcak bakarken son dönemde ağız değiştiren Monaco’yu ikna çabaları sonuç verirse Falcao, imza atmak üzere bu hafta İstanbul’a ayak basacak.

Şampiyonlar Ligi faktörü

FALCAO için 2+1 yıllık sözleşme ve toplamda 20 milyon Euro’luk bir bedeli gözden çıkaran Galatasaray’ın b planı ise Cenk Tosun! Sarı kırmızılılar, Kolombiyalı golcünün transferinde son dakika pürüzü çıkarsa milli futbolcuyu kiralamak için harekete geçecek. Yönetim, teknik direktör Marco Silva’nın takımda düşünmediği milli futbolcu için Everton Kulübü’ne 1 yıllık kiralama teklifi sunacak.

Her ne kadar Türkiye’ye dönmeye sıcak bakmadığı bilinse de yönetim Şampiyonlar Ligi’nde forma giyme ve Fatih Terim ile çalışma kartlarını masaya sürecek.

Kiralama bedeli 2.5 milyon Euro

G.Saray, Cenk Tosun transferinde, geçen sezon Henry Onyekuru’nun kiralanması sırasında Everton’la kurulan sıcak ilişkiye güveniyor. Sarı kırmızılıların geçen sezon İngiliz ekibinden kiraladığı Onyekuru büyük gelişim göstermiş, Everton da bu futbolcuyu geçtiğimiz günlerde Monaco’ya 15 milyon Euro karşılığında satmıştı. Galatasaray yönetimi Cenk Tosun için Everton’a 1 yıllık kiralama bedeli olarak 2.5 milyon Euro önerecek. Aslan, Everton’da yıllık 3.5 milyon Euro kazanan 28 yaşındaki futbolcuya da 3 milyon Euro teklif edecek. Cenk Tosun ile alakalı tüm bu planları ise Falcao’nun durumu netleştirecek.

HOCASI GÖZDEN ÇIKARDI

EVERTON Teknik Direktörü Marco Silva, Cenk Tosun’a bu sezon planları arasında yer almadığını söyledi. İddialara göre Silva “Ne ilk ne de ikinci tercihimizsin. Bu durum seni mutlu edecekse ben de senin takımda kalmandan mutlu olurum. Ama takımdan ayrılmak istersen dilediğin yere gidebilirsin” dedi.

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