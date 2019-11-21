Falcao ne zaman sahalara dönecek? Falcao ne zaman iyileşecek?
Galatasaray'da transferi dünya basınında da büyük yankı uyandıram Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, bir süredir sakatlığı nedeniyle takımının formasını giyemiyor. Başta Galatasaraylı olmak üzere pek çok futbolsever, Falcao'nun iyileşip sahalara döneceği tarihi merak ediyor. Peki, Falcao ne zaman sahalara dönecek? Falcao ne zaman iyileşecek?
Futbolcu menajeri Ahmet Bulut, Galatasaray'a transferinde aracı olduğu Radamel Falcao'nun sahalara dönüş tarihi hakkında önemli bilgiler verdi. İşte, Falcao'nun sahalar döneceği tarih hakkında ayrıntılar...
Ahmet Bulut, Falcao'yla ilgili "Aldığı rakam abartı değil. Sneijder ve Drogba'dan fazla değil. Monaco'da daha fazla alıyordu. Galatasaray'ın avantajı Şampiyonlar Ligi'nde oynamasıydı. Valencia ve Sevilla da istiyordu. Dünya Kupası'nda Kolombiya Milli Takımı'na gitmek için ve bir de taraftarlar için Galatasaray'ı istedi. Çocuk müzmin sakat değil. Falcao, bence 2-3 hafta sonra döner. Falcao, bir Van Persie değil. Sakat gelmedi." ifadelerini kullandı.
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