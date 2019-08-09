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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
09.08.2019 - 03:45, Son Güncelleme:

Falcao, Monaco'nun Lyon maçı kadrosunda yok! iddaa'da öne çıkan...

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Falcao, Monaco'nun Lyon maçı kadrosunda yok! iddaa'da öne çıkan...

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Falcao, Monaco'nun lig açılışında karşılaşacağı Lyon maçında cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Takımlardan son haberlere ve iddaa'da öne çıkan tercihe göz atalım...

MONACO - LYON

- Monaco'da Falcao'nun yanı sıra, Keita Balde ve Aleksandr Golovin de cezaları sebebiyle Lyon'a karşı forma giyemeyecek.

- Menajer Leonardo Jardim, takımın seviyesinin geçen sezona kıyasla çok değişmediğini ama bunun kötü olarak algılanmamasını belirtirken; "Güzel bir sezon hazırlığı geçirdik. Avrupa'nın sayılı kulüplerine karşı güzel sonuçlar elde ettik. Falcao'nun takımda kalmasını isterim ama iş artık benden çıktı, yönetimle oyuncu arasında..." açıklamalarında bulundu.

- Lyon'da Tanguy Ndombele, Nabil Fekir ve Ferland Mendy gibi önemli parçalar takımdan ayrıldı.

- Ndombele'nin yokluğunu Thiago Mendes, Ferland Mendy'nin ise Youssouf Kone ile doldurmaya çalışacaklar. 

- Stoperde Denayer'in forması garanti, yanında yeni transfer Joachim Andersen başlayabilir... Depay katkılı, Dembele merkezli hücum hattı sahada olacak.

Falcao, Monaconun Lyon maçı kadrosunda yok iddaada öne çıkan...

MİSLİ.COM ÜYELERİ İDDAA'DA "2.5 ÜST" TERCİHİNE GÜVENİYOR!

Fransa Ligue 1'in açılış maçına Misli.com üzerinden bahis yapan üyeler, %32 gibi kayda değer bir oranla "2.5 ÜST" tercihine yönelmiş durumda...

Maçta en az 3 gol görmeyi bekleyen üyeleri destekleyen istatistik ise aralarındaki son 9 resmi maçın 8'inde bu tercihin kazandırmış olması!

Falcao'dan yoksun Monaco'nun galibiyetine iddaa'da 2,50 verilirken, Lyon'un galibiyeti 2,20'den 2,10'a geriledi.

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

Falcao'dan enfes bir gol! Manchester City karşısında...

 

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