Falcao, Monaco'nun Lyon maçı kadrosunda yok! iddaa'da öne çıkan...
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Falcao, Monaco'nun lig açılışında karşılaşacağı Lyon maçında cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Takımlardan son haberlere ve iddaa'da öne çıkan tercihe göz atalım...
- Monaco'da Falcao'nun yanı sıra, Keita Balde ve Aleksandr Golovin de cezaları sebebiyle Lyon'a karşı forma giyemeyecek.
- Menajer Leonardo Jardim, takımın seviyesinin geçen sezona kıyasla çok değişmediğini ama bunun kötü olarak algılanmamasını belirtirken; "Güzel bir sezon hazırlığı geçirdik. Avrupa'nın sayılı kulüplerine karşı güzel sonuçlar elde ettik. Falcao'nun takımda kalmasını isterim ama iş artık benden çıktı, yönetimle oyuncu arasında..." açıklamalarında bulundu.
- Lyon'da Tanguy Ndombele, Nabil Fekir ve Ferland Mendy gibi önemli parçalar takımdan ayrıldı.
- Ndombele'nin yokluğunu Thiago Mendes, Ferland Mendy'nin ise Youssouf Kone ile doldurmaya çalışacaklar.
- Stoperde Denayer'in forması garanti, yanında yeni transfer Joachim Andersen başlayabilir... Depay katkılı, Dembele merkezli hücum hattı sahada olacak.
MİSLİ.COM ÜYELERİ İDDAA'DA "2.5 ÜST" TERCİHİNE GÜVENİYOR!
Fransa Ligue 1'in açılış maçına Misli.com üzerinden bahis yapan üyeler, %32 gibi kayda değer bir oranla "2.5 ÜST" tercihine yönelmiş durumda...
Maçta en az 3 gol görmeyi bekleyen üyeleri destekleyen istatistik ise aralarındaki son 9 resmi maçın 8'inde bu tercihin kazandırmış olması!
Falcao'dan yoksun Monaco'nun galibiyetine iddaa'da 2,50 verilirken, Lyon'un galibiyeti 2,20'den 2,10'a geriledi.
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Falcao'dan enfes bir gol! Manchester City karşısında...
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