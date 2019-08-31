Falcao kimdir ve hangi takımlarda oynadı? Transferinde rekor!
Kariyeri boyunca birçok takımda oynayan Radamel Falcao, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek. Kariyerine River Plate'de başlayan ve Arjantin Ligi'nin ardından Portekiz, İspanyol, Fransız, İngiliz Liglerinde top koşturan Radamel Falcao, bazı kulüplerde ise rekor ücretlerle kiralık olarak oynamıştır. Peki, Radamel Falcao kimdir ve hangi takımda oynadı? İşte,o isim hakkında bazı bilgiler
Futbola başladığı yıllardan itibaren bitiriciliği ve oyun içerisindeki kalitesi ile dikkat çeken Falcao, birçok kulüpte oynama şansını yakaladı Kariyerinin ilk günlerinde Porto tarafından yakından izlenen oyuncu, bir süre sonra Portekiz Ligi'nin yolunu tuttu. İşte, Radamel Falcao hakkında detaylı bilgiler
Taraftarlarca El Tigre olarak anılan Radamel Falcao, kendisi gibi futbolcu bir babanın oğludur. 10 Şubat 1986 tarihinde Kolombiya'da dünyaya geldi. Futbola 2005 yılında River Plate formasıyla başlayan Falcao, 4 yıllık kariyerinin ardından yetenek avcısı Porto'nun gözlemci ekibinin radarına düştü.
Falcao, 15 Temmuz 2009'da River Plate'den Portekiz'in köklü kulüplerinden Porto'ya yaklaşık €3 milyon karşılığında transfer oldu. 2011'de ise Atlético Madrid'e 40 milyon € karşılığında transfer oldu. 2013-14 sezonu başında, Monaco ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Fransız ekibi, Atletico Madrid'e Falcao için 60 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.
Kariyerindeki büyük çıkışı, 2009-2011 sezonları arasında toplam 72 gol atarak Porto ile gerçekleştirmesinin ardından üstün performansını Atletico Madrid'de de (91 maçta 70 gol) sürdüren milli Kolombiyalı oyuncu, Avrupa'nın sayılı santrforları arasına adını yazdırdı.
60 milyon bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu Monaco'da 2013-14 sezonunda yaşadığı ciddi sakatlığın ardından eski günlerine dönemeyen Falcao, 7 milyon 600 bin euro gibi rekor ücretle kiralık olarak dahil olduğu Manchester United kadrosu ve daha sonra 7 milyon euro bedelle kiralık olduğu transfer olduğu Chelsea'de de başarılı olamadı.
Sakatlığının etkisini bu sezon üzerinden tamamen atan 31 yaşındaki oyuncu, 2018'de çıktığı 23 maçta 19 kez ağları sarstı ve takımının, Paris Saint-Germain (PSG) ile şampiyonluk yarışına dahil olmasına önemli katkı sağladı.
Porto'yla, 2011-12 sezonunda ise Atlético Madrid'le Avrupa Ligi Kupası'nı kazanmıştır. Ayrıca Atlético Madrid'le 2012 UEFA Süper Kupası'nı da kazanmıştır.
Falcao, "El Tigre" ve "UEFA Avrupa Ligi Kralı" lakapları ile anılır. 2011-12 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 14 maçta attığı 17 golle, 15 gol atan Jürgen Klinsmann'ın rekorunu kırmış ve Avrupa kupalarında bir sezonda en çok gol atan futbolcu olarak büyük bir başarıya imza atmıştır.
Ayrıca 2 sezon art arda 2 farklı kulüpte UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan ilk futbolcudur.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle