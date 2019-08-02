Falcao ile de bitmeyecek
Emre Mor'u alan ve görüşmelerin sürdüğü Radamel Falcao ile mutlu sona çok yaklaşan Galatasaray’da transfer bitmeyecek.
Aksine yeni takviyeler için transfer trafiği hızlanacak. Teknik direktör Fatih Terim’in Afrika Kupası’nda Senegal finale kadar yol aldığı için 9 Ağustos’a kadar izin verdiği Diagne’ninn durumuna bir hafta içinde karar verecek. Al Rayyan Kulübü, 9 milyon Euro’luk teklif yaparken Galatasaray, bu rakamı 12-13 milyon Euro’ya çıkarmak istiyor. Katar ekibi bu rakamı kabul ederse, gözler Diagne’ye çevrilecek. Ve Diagne giderse, Ever Banega için yeniden harekete geçilecek. Sarı
kırmızılılar, 1.5 aydır istediği Arjantinli için Sevilla ile eli daha güçlü şekilde masaya oturacak. Aynı bölgeye Oliver Torres, Fernando ve Gudelj’i alan Sevilla’ya bu kez 5.5 milyon Euro’luk bir teklif verilecek.
MITROGLOU GİDECEK
İspanyol ekibinin oynadığı hazırlık maçlarında son derece kötü ve isteksiz bir görüntü çizen Banega da Galatasaray’ı bekliyor. Kulüple menajer arasındaki temaslar da devam ediyor. Kostas Mitroglou’nu yetersiz gören Terim, Falcao dışında bir santrfor daha istedi. Yunanlı’ya kulüp bulması istenecek. Falcao’nun yedeği içinse Belçika’nın Gent takımında oynayan Roman Yaremchuk düşünülüyor. 23 yaşındaki golcünün 1 yıllığına kiralanması planlanıyor.
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