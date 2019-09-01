Falcao Galatasaray'la ne zaman sözleşme imzalayacak? İşte Falcao'dan ilk açıklama
Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Kolombiyalı futbolcu Falcao İstanbul'a geldi. Başarlı futbolcuyu binlerce sarı-kırmızılı taraftar, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde coşkulu bir şekilde karşılarken, imzaların atılacağı resmi tarih taraftarlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Falcao Galatasaray'la ne zaman sözleşme imzalayacak?
Galatasaray'ın haftalardır transfer gündeminde yer alan Monaco kadrosunda yer alan Radamel Falcao'yu havalimanında binlerce taraftar coşkuyla karşıladı. Öte yandan, Falcao İstanbul'a adım atar atmaz bazı açıklamalarda bulundu. İşte, Falcao'nun ilk sözleri...
GSTV'ye kısa bir açıklamada bulunan Falcao, transferinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bana böyle güzel bir formayı giymeyi nasip ettiği için tanrıya şükrediyorum. İnanılmaz mutluyum." ifadelerini kullandı.
FALCAO İMZAYI NE ZAMAN ATACAK?
Galatasay'ın transferi Falcao'nun resmi imzayı atacağı tarih taraftarlar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Galatasaray, sağlık kontrollerinin ardından Falcao ile resmi sözleşme imzalayacak. Galatasaray Falcao imza töreninin önümüzdeki hafta içerisinde gerçekleşmesi tahmin ediliyor.
FALCAO'NUN FUTBOL KARİYERİ
Radamel Falcao García Zárate ya da kısaca Falcao 10 Şubat 1986 tarihinde, Kolombiya'nın Santa Marta şehrinde dünyaya geldi. Eski futbolcu Radamel Garcia'nın oğlu olan Falcao, futbol alt yapısına River Plate ile başlamıştır.
Falcao, 15 Temmuz 2009'da River Plate'den Portekiz'in köklü kulüplerinden Porto'ya yaklaşık €3 milyon karşılığında transfer oldu. 2011'de ise Atlético Madrid'e 40 milyon € karşılığında transfer oldu. 2013-14 sezonu başında, Monaco ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Fransız ekibi, Atletico Madrid'e Falcao için 60 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.
Kariyerindeki büyük çıkışı, 2009-2011 sezonları arasında toplam 72 gol atarak Porto ile gerçekleştirmesinin ardından üstün performansını Atletico Madrid'de de (91 maçta 70 gol) sürdüren milli Kolombiyalı oyuncu, Avrupa'nın sayılı santrforları arasına adını yazdırdı.
60 milyon bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu Monaco'da 2013-14 sezonunda yaşadığı ciddi sakatlığın ardından eski günlerine dönemeyen Falcao, kiralık olarak forma giydiği Manchester United ve Chelsea'de de başarılı olamadı.
Sakatlığının etkisini bu sezon üzerinden tamamen atan 31 yaşındaki oyuncu, 2018'de çıktığı 23 maçta 19 kez ağları sarstı ve takımının, Paris Saint-Germain (PSG) ile şampiyonluk yarışına dahil olmasına önemli katkı sağladı.
Porto'yla, 2011-12 sezonunda ise Atlético Madrid'le Avrupa Ligi Kupası'nı kazanmıştır. Ayrıca Atlético Madrid'le 2012 UEFA Süper Kupası'nı da kazanmıştır.
Falcao, "El Tigre" ve "UEFA Avrupa Ligi Kralı" lakapları ile anılır. 2011-12 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 14 maçta attığı 17 golle, 15 gol atan Jürgen Klinsmann'ın rekorunu kırmış ve Avrupa kupalarında bir sezonda en çok gol atan futbolcu olarak büyük bir başarıya imza atmıştır.
Ayrıca 2 sezon art arda 2 farklı kulüpte UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan ilk futbolcudur.
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