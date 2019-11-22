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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

'Falcao G.Saray'a sakat gelmedi, biz aptal değiliz'

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'Falcao G.Saray'a sakat gelmedi, biz aptal değiliz'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 50 gündür sahalardan uzak olan Radamel Falcao hakkında ortaya atılan ‘Türkiye’ye sakat geldi’ iddiasının doğru olmadığını söyledi.

Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’na katılan Cengiz, Falcao ile bir sorunları olmadığını belirterek, “Falcao’da şu olay var. Falcao bir gönül insanı. Söyledim insanlar inanmadı. Türkiye’de bazı ezik düşünceler var. Bir insan sizinle ilgilendiğinde siz onu hemen küçük görüyorsunuz. Falcao’nun Türkiye’yi Galatasaray’ı seçmesi neden onu küçültsün. Bu Galatasaray’ı büyütür” dedi.

DELi GiBi KOŞTU

Falcao’nun sakatlanmasının sebeplerini anlatan Cengiz, şunları söyledi: “İstanbul’daki kalabalığı görünce çok etkilendi ve maça çıktı. Deli gibi koştu. Defans oyuncusu gibi kaleden gol çıkarmaya çalıştı. Aşil tendonunda, hiç olmayacak bir yerde ödem yaptı. En az 2 yıl daha oynamak istiyorsa bu ödemi yok etmemiz gerekiyor. Falcao sakat bir şekilde gelmedi. Kimse aptal değil. Biz de değiliz. Bazıları gibi imzalayıp sonra sağlık testine sokmayız.”

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GİDER, GELİRİN 4 KATI

Mustafa Cengiz, Süper Lig takımlarının gelir-gider dengesinde çok fazla açık olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:“Devletimiz yapılandırma yoluyla bir bölümünü çözmeye çalışıyor. Gider, gelirin 4 katı. 4 katlı bir ekonomiyi toparlamanız sürdürebilir bir sistemle 4 yıllık bir döneme ihtiyaç var. Ödeme yapmadan 4 yıl geçirmemiz gerekir. Özellikle vergi düzenlemesiyle hem amatör sporlara destek hem de biriken vergi borçlarının yapılandırılması gerekir. Kulüpler bunun tam olarak bilincinde değil. Geçmiş yıldan gelen sorunlar boynumuza binmiş durumda.”

Falcao G.Saraya sakat gelmedi, biz aptal değiliz

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