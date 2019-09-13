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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
13.09.2019 - 09:10, Son Güncelleme:

Falcao demek, gol demek! G.Saray maçının 2.5 ÜST iddaa oranı...

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Falcao demek, gol demek! G.Saray maçının 2.5 ÜST iddaa oranı...

Galatasaray'ın sansasyonel transferi Radamel Falcao, bu akşam Kasımpaşa'ya karşı ilk 11'de olacak! İşte iddaa oranları...

Kolombiya Milli Takımı'nda 88 maçta 34 gol, Fransa Ligue 1'de 108 maçta 65 gol, İspanya La Liga'da 68 maçta 52 gol! Şimdi sıra, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de golleri atmaya geldi... 

33 yaşındaki süper forvet, bonservis bedeli ödenmeden sarı kırmızılı ekiple 3 yıllık sözleşme imzaladı. İlk resmi maçına da bu akşam Kasımpaşa karşısında çıkacak.  

Bu sezon ilk 3 maçta 4 gol atabilen Galatasaray geçtiğimiz sezon ilk 3 haftayı 10 golle geçmeyi başarmıştı, Falcao ise geçen sezon Monaco formasıyla çıktığı ilk lig maçında 1 gol 1 asistle oynamıştı. 

Kolombiyalı'nın gelişiyle Galatasaray'ın da gol sayısını tekrar yukarı çekmesi bekleniyor.

Falcao demek, gol demek G.Saray maçının 2.5 ÜST iddaa oranı...

İDDAA'DA TEK MAÇ, CANLI BAHİS VE YENİ SEÇENEKLERE DİKKAT! 

28 Ağustos sonrası iddaa'da yeni bir döneme girdik ve o tarihten itibaren de Süper Lig'deki tüm maçlara artık TEK MAÇ olarak oynayabiliyor, karşılaşma sırasında Misli.com'dan CANLI BAHİS alabiliyorsunuz. 

Seçenekler de arttı... Galatasaray, Kasımpaşa maçını kazanır ve gol sayısı yüksek olur diyorsanız yeni seçenekleri kaçırmayın! 

MS1 + 2.5 ÜST / 1,65

MS1 + 3.5 ÜST / 2,35

MS1 + 4.5 ÜST / 3,45

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

Falcao'nun Monaco formasıyla en özel anları! İzleyelim...

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