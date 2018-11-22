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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
22.11.2018 - 07:47, Son Güncelleme:

Falcao bombası! Türkiye'yi açıkladı...

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Falcao bombası! Türkiye'yi açıkladı...

Dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao'nun Türkiye temsil haklarını elinde bulunduran FIFA menajeri Fatih İlek; ''Radamel, Türkiye'ye uzak değil. Ocak ayında gelebilir'' dedi.

Falcao, Rodallega ve Sehic gibi isimlerin Türkiye haklarını elinde bulunduran FIFA menajeri Fatih İlek, temsil ettiği futbolcuların adlarının anıldığı transfer söylentileri ile ilgili konuştu.

"FALCAO, TERİM'İN LİSTESİNDE İLK SIRADA"

Takımlar yazın yapmadıklarını transferi kışın yapabilirler. Beşiktaş birkaç dönemdir Monaco'yla bu konuda resmi temaslar yapıyor. Galatasaray, yazın Monaco'yla, transfer şartlarını öğrenmek için görüştü.

Dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao'nun Türkiye temsil haklarını elinde bulunduran FIFA menajeri Fatih İlek; 'Radamel, Türkiye'ye uzak değil. Ocak ayında gelebilir' dedi ve şöyle devam etti:

- Fatih Terim'in Falcao'yu istediğini biliyorum. Hatta bana göre listesinde birinci sırada çünkü Fatih hocanın sistemine tam olarak uyan bir futbolcu.

- Maliyetleri açısından zor bir transfer; ama yazın bu transfer olabilirdi daha önce Drogba, Sneijder geldi.

- Büyük takımlar isimleri sayesinde sponsorluklar bulabilirler. Büyük transferler bu sayede büyük paralar da getirir.

RODALLEGA YENİ SÖZLEŞME İMZALAYACAK MI?

- Trabzonspor sözleşme yenilemek istiyor. Gelecek hafta bir müzakere yapacağız. Gelecek hafta netleşir. Şartlar Hugo'nun istediği gibi ise yeni sözleşme yaparız.

- 2 senelik sözleşme istiyor. Ben kalmasını isterim. Ama istediği ücret ve sözleşme süresi konusunda şartların uygun olması gerekir.

- Hugo başka bir ülkede de oynayabilir. Arjantin'den iki büyük takım Hugo'yu istiyor. Ülkesi Kolombiya'dan da iki büyük kulüp onu istiyor. Ben Trabzonspor'da kalmasını isterim ama şartlar önemli.

SEHIC GALATASARAY'IN GÜNDEMİ Mİ?

- Galatasaray'ın halen gündeminde. Galatasaray, Bosna Milli Takımı ve değişik kaynaklardan Sehic ile ilgili daha net bilgiler aldı.

- Bunu biliyorum. Galatasaray'da Muslera'yı zorlayacak, o olmadığında rahatlıkla korur. Bence Galatasaray'a yakışır. (Akşam)

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