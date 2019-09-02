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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
02.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Falcao bayramı!

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Falcao bayramı!

Ve Galatasaray, flaş transferi Radamel Falcao’ya kavuştu...

Sarı kırmızılı taraftarların yaklaşık 1.5 aydır yolunu gözlediği Kolombiyalı futbolcu, dün akşam İstanbul’a geldi. Kendisiyle çok
önceden anlaşma sağlanmış olmasına rağmen, bonservis konusunda Monaco ile yapılan pazarlıkların uzaması nedeniyle transferi geciken

Falcao’yu, Atatürk Havalimanı’nda binlerce Galatasaray taraftarı karşıladı.

Havalimanında saatlerce beklediler

İlk olarak saat 14.30’da İstanbul’a geleceği açıklanan Kolombiyalı futbolcuyu karşılamak için öğle saatlerinden itibaren binlerce taraftar havalimanına akın etti. Güvenlik nedeniyle terminalin girişindeki yolda kurulan  barikatın dışında bekletilen taraftarlar, Radamel Falcao lehine tezahüratlarda bulundu. Meşaleler yakıp, şampiyonluk şarkıları söyleyen taraftarlar, kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim lehine de tezahürat yaptı.

Bugün 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, idari menajer Şükrü Hanedar, menajer Ahmet Bulut ile Radamel Falcao ve ailesini taşıyan özel uçak yaklaşık 6 saatlik rötarla 20.30’da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne indi. Kolombiyalı futbolcu, eşi Lorelei Taron ve
üç çocuğuyla birlikte pasaport kontrolünden geçtikten sonra terminalin çıkışına yönelip, kendisini bekleyen taraftarları selamladı. Son derece mutlu olduğu gözlenen, daha sonra üçlü çektirdi. Kolombiyalı yıldız, bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

GALATASARAY HIZ KESMİYOR! YENİ HEDEF MARIO LEMINA

Transferde gaza basan Galatasaray, Radamel Falcao ve Florin Andone’nin ardından Southampton’da forma giyen Gabonlu ön libero Mario Lemina’nın peşine düştü. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan 26 yaşında ve 1.84 metre boyundaki oyuncuyu kiralamaya çalışan sarı kırmzılılar, transferin gerçekleşmesi yolunda önemli aşama kaydetti. Futbola Fransa’nın Lorient takımında başlayan Lemina, daha sonra Marsilya ve Juventus formaları giydikten sonra, 2017 yılında 17 milyon Euro’ya Southampton’a transfer oldu.

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