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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
01.08.2019 - 15:15, Son Güncelleme:

Falcao babasına verdiği transfer sözünü tuttu! Galatasaray...

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Galatasaray'da taraftarın heyecanla beklediği Radamel Falcao’nun Galatasaray’ı seçmesindeki neden ortaya çıktı. İşte herkesin merakla beklediği transferle ilgili detaylar...

Galatasaray'ın her konuda anlaşma sağladığı ve imza için Türkiye'ye gelmesini beklediği Radamel Falcao için geri sayım başladı. Uzun uğraşlar sonunda bitirilen Kolombiyalı yıldız golcü için Monaco kulübüyle de el sıkışan sarı-kırmızılılar, transferi her an açıklayabilir. Taraftarların KAP açıklamasına kilitlendiği Falcao'nun Uzakdoğu kulüplerinin de ilgisine rağmen Galatasaray'ı tercih etmesinde ise kendisi gibi futbolcu olan babasının etkili olduğu ortaya çıktı.

VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

Baba Radamel Enrique Garcia King yeteneklerini geliştirmesinde büyük destek sağladığı oğluna, "Kendini iyi hissettiğin sürece Avrupa'da futbol oyna ve kariyerine orada son ver" tavsiyesinde bulunmuştu. Bu konuyu daha önce birkaç kez dile getiren Falcao'nun menajerine bu yönde talimat verdiği kaydedildi. Son iki sezonda Çin'den aldığı astronomik tekliflere babasına verdiği söz nedeniyle 'Hayır' diyen Kolombiyalı golcü, David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami'nin teklifine de bu sebeple olumsuz yanıt verdi.

Monaco'nun kendisine gelecek sezon yola devam etmeyeceklerini bildirmesi sonrasında Falcao, adını kendisine veren babasına verdiği sözü tuttu ve Galatasaray'a 'Evet' dedi.

OCAK'TA KALP KRİZİ GEÇİRİP VEFAT ETTİ

Radamel Falcao'nun babası Radamel Enrique Garcia King, Kolombiya'da uzun yıllar defans oyuncusu olarak görev yaptı. Yıldız oyuncunun her fırsatta gelişiminde büyük katkısı olduğunu söylediği baba Radamel, geçtiğimiz Ocak ayında Kolombiya'da tenis oynarken kalp krizi geçirerek hayata veda etmişti.

Falcao babasına verdiği transfer sözünü tuttu Galatasaray...

3 YILDA 21 MILYON EURO

Yıllık 5.5 milyon Euro garanti ücret alacak olan Falcao, maç başı ve bonuslarla birlikte servet kazanacak

Taraftarların Radamel Falcao hayalinin gerçekleşmesi Galatasaray Kulübü'ne servete mal olacak. Bonservis ücreti ödenmeyecek olan 33 yaşındaki futbolcu yılda 5.5 milyon Euro garanti ücret karşılığında 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Sarı-kırmızılı formayı giydiği her resmi karşılaşma için 10 bin Euro ekstra para kazanacak olan tecrübeli futbolcuya Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde kazanılacak her başarı için de ayrı bonuslar verilecek. Bunlarla birlikte Galatasaray'dan yıllık kazancı 7 milyon Euro'yu bulacak olan Falcao'nun 3 yıllık parası ise 21 milyon Euro (yaklaşık 130 milyon TL) olacak.

FALCAO PAYLAŞTI TARAFTAR ÇILDIRDI

Radamel Falcao kendi Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Yayınladığı kareye, "Sen de mi aynı şeyi düşünüyorsun?" notunu düşen Kolombiyalı golcünün bu mesajı sonrası atağa geçen binlerce Galatasaray taraftarı Falcao'yu sarı-kırmızılı ekibe çağırdı.

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