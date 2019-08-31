Falcao adım adım Galatasaray'a! Monaco'nun yeni forvet transferi...
L'Equipe, Monaco'nun Jean-Kevin Augustin'i transfer edeceğini ve Falcao pembe dizisinin sona ereceğini yazdı.
Fransızların ünlü haber sitesi L'Equipe, Monaco'nun Jean-Kevin Augustin'in transferinde sona geldiğini yazdı. Eldeki Ben Yedder ve Slimani ile birlikte menajer Jardim'in hücumdaki opsiyonlarını oluşturduğu belirtildi.
Bu transferin gerçeklmesi sonrası da Falcao pembe dizisinin sona ereceği, Kolombiyalı forvetin de Galatasaray'a gideceğinin altı çizildi.
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