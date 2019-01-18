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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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A.A.
18.01.2019 - 07:17, Son Güncelleme:

Facebook'tan Sputnik bağlantılı hesaplara müdahale

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Sosyal paylaşım platformu Facebook, Rus haber ajansı Sputnik tarafından işletilen ve doğu Avrupa ülkelerinde NATO karşıtlığını teşvik eden çok sayıda hesabı sildiğini duyurdu.

Facebook'un Siber Güvenlik Politikaları Direktörü Nathaniel Gleicher, yaptığı yazılı açıklamada "Bugün Rusya merkezli ve Doğu ile Orta Avrupa, Kafkaslar, Orta Asya ve Baltık bölgelerinden faaliyet yürüten bir ağın parçası olarak koordineli sahte davranışlarda bulunan 364 Facebook sayfası ve hesabı sildik." ifadesini kullandı. 

Söz konusu sayfa ve hesapların kendilerini bağımsız haber veya bölge ülkelerdeki spesifik konulara yönelik sayfalar olarak tanıttıklarını belirten Gleicher, "Kimliklerini yanlış beyan etmelerine rağmen bu sayfa ve hesaplarının Moskova merkezli Sputnik haber ajansının çalışanlarıyla ilişkili olduklarını ve bu sayfalardan bazılarının NATO karşıtlığı, protesto hareketleri ve yolsuzluk karşıtlığı gibi paylaşımlarda bulunduğunu tespit ettik." değerlendirmesinde bulundu. 

Gleicher, silinen hesapların 289'unun sayfa, 75'inin ise kişisel hesap olduğunu belirtti, bu hesaplardan birkaçının toplam takipçi sayısının 790 bin civarında olduğu bilgisini paylaştı. 

İncelemelerini açık kaynaklar üzerinden yaptıklarını belirten Gleicher, bu konuda ABD kolluk kuvvetlerini, ABD kongresini ve söz konusu ülkelerdeki yönetimleri bilgilendirdiklerini kaydetti. 

Facebook yöneticisi, açıklamasında ayrıca, "Bu hesap ve sayfalardan bağımsız, 107 Facebook sayfası, grup ve kişisel hesabını, 41 Instagram hesabını Rusya kaynaklı Ukrayna'dan faaliyet gösteren bir ağın parçası olarak koordineli ve sahte davranışlarda bulunduğu gerekçesi ile sildik." ifadesine de yer verdi.

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