BeÅŸiktaÅŸ'ta Fatih tamam, Fabri Karius'a baÄŸlÄ±
Gelecek sezon kalede sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸamak istemeyen BeÅŸiktaÅŸ, Fatih Ã–ztÃ¼rk ile sÃ¶z keserken, Fulhamâ€™da kadroya bile giremeyen Fabri'yi, Kariusâ€™la yollar ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± takdirde 1 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na kiralayacak.
BeÅŸiktaÅŸ YÃ¶netimi'nin yeni sezon Ã¶ncelikle kaleyi gÃ¼vence altÄ±na alacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.ÂKarius'la 1 yÄ±l daha devam etmek istemeyen BeÅŸiktaÅŸ YÃ¶netimi, Alman kaleciyle yollarÄ±nÄ± ayÄ±rÄ±r ayÄ±rmaz Fulham'da kadroya bile giremeyen Fabri'yi kiralayacak.
FATÄ°H'LE DE SÃ–Z KESÄ°LDÄ°
Fabri'nin de dÃ¶nmek istemesi bu transferi kolaylaÅŸtÄ±rÄ±yor. BeÅŸiktaÅŸ YÃ¶netimi'nin Fabri dÄ±ÅŸÄ±nda Akhisarspor'un tecrÃ¼beli eldiveni Fatih'i de transfer etmesi bekleniyor.
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