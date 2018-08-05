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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
Emre OKTAY
05.08.2018 - 19:07, Son Güncelleme:

Fabri'den buruk veda! Gözyaşlarını tutamadı...

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Fabri, Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek Beşiktaş'a veda etti ve veda açıklamasında gözyaşlarını tutamadı.

Gözyaşlarına hakim olamayan Fabri, konuşmasına başlarken bir hayli zorlandı. Gözyaşları içerisinde sözlerine başlayan Fabricio Ramirez, "Buradaki çalışma arkadaşlarıma, oyunculara, teknik heyete, bizimle beraber çalışan kulüp yetkililerine, İstanbul'da beraber yaşadığım insanlara, buraya gelip yeniden teşekkür etmek istedim. 2 mükemmel yıl geçirdim burada. Bu kulübün bana verdiklerini hiçbir şekilde geri ödeyemem. Ailemle birlikte büyük mutluluklar yaşadık. Hem lig şampiyonluğu yaşadım, hem de Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı buldum. Herkese teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ HER ZAMAN KALBİMDE OLACAK"
Gitmeden önce son bir kez herkesle vedalaşmak istediğini söyleyen Fabri, "Londra'ya gitmeden önce bir kere daha burada beraber olduğum insanlarla bir kez daha vedalaşmak istedim. Onlardan bir kez daha o sıcaklığı hissetmek istedim. Nereye gidersem gideyim Beşiktaş bir taraftar kazandı. Beşiktaş her zaman kalbimde olacak bundan sonra" diye konuştu.

"HER HAFTA SONU BEŞİKTAŞ'I TAKİP ETMEYE DEVAM EDECEĞİM"
Beşiktaş'tan ayrılmanın kendisi için çok zor olduğunu söyleyen İspanyol futbolcu, "Tabii ki bu kadar güzel yaşananlardan sonra buradan ayrılmak çok zor. Ama tabii ki iki taraf için de iyi bir ayrılık oldu.
Ben her hafta sonu Beşiktaş'ı takip etmeye devam edeceğim. Benim için Premier Lig'de oynamak. Büyük tecrübe olacak. Bu profesyonel bir yaşam. İstanbul mükemmel bir şehir, hiçbir zaman hoşçakal demeyi sevmiyorum, yeniden görüşürüz diyorum" dedi.

Fabriden buruk veda Gözyaşlarını tutamadı...

"CENK DİĞER KALECİLERE GOL ATSIN AMA BANA ATMASIN"
Siyah beyazlı taraftardan mevcut kalecilere güvenmesini isteyen Fabri, "Beşiktaş taraftarı kalecilerine güvensin, sakin olsunlar. Çok iyi kalecileri var Beşiktaş'ın. Özellikle Tolga. Herkes Tolga'nın ne kadar yetenekli ve karakterli olduğunu biliyor. Çok yetenekli genç kaleciler de var" ifadelerini kullandı.

Fabri son olarak Cenk Tosun'un Everton'da forma giymesinin hatırlatılması üzerine, "Kesinlikle Cenk'ten gol yemek istemiyorum. Cenk çok iyi bir arkadaşım, çok iyi anlaşıyoruz onunla. Diğer kalecilere gol atsın ama bana gol atmasın (Gülerek)" dedi ve sözlerini noktaladı.

Fabricio Ramirez daha sonra basın mensupları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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