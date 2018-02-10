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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler Futbol HaberleriFabricio'dan olay Pepe sözleri! "Saha dışında..."
Futbol Fabricio'dan olay Pepe sözleri! "Saha dışında..."
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Sıradaki Haber: Beşiktaş'tan ilginç transfer atağı... Orman'dan sürpriz hamle!

Futbol
10.02.2018 - 09:47, Son Güncelleme:

Fabricio'dan olay Pepe sözleri! "Saha dışında..."

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Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Fabricio, Bayern Münih maçları öncesi UEFA'nın sitesine konuştu, çarpıcı açıklamalar yaptı...

İspanyol kaleci "Bizim takımda Messi, Ronaldo gibi yıldızlar yok; biz birlikte gelişiyoruz. Beşiktaş'ın DNA'sı harika" dedi. UEFA da Fabri'ye övgüler dizdi...

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Siyah-beyazlı takımda gösterdiği performanstan memnun olduğunu kaydeden tecrübeli file bekçisi, Beşiktaş'ta çok mutlu olduğunun dile getirip "Bu kulübün DNS'sını gerçekten çok seviyorum. Beşiktaş'ta muhteşem bir ortam var. Kimsenin kimseye bir üstünlüğü yok. Bizi birbirimizden ayıran hiçir şey yok. Dışarıdan bakan biri fark bulamaz. Takımımızda Messi ya da Ronaldo gibi yıldızlar yok; hep birlikte gelişiyoruz" şeklinde konuştu. UEFA da Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar arasındaki en iyi kalecilerden biri olarak gösterdiği tecrübeli file bekçisi için övgü dolu ifadeler kullandı.

Fabriciodan olay Pepe sözleri Saha dışında...

RIDVAN DİLMEN'İN SÖZLERİ...
Fabri'nin İspanya'da geçirdiği yılların ardından Beşiktaş'ta kendine gelip bir yuva bulduğu belirtilirken, "Fabri Beşiktaş'ın kazandığı şampiyonlukta büyük rol oynadı" yorumu yapıldı. UEFA, ayrıca ünlü yorumcu ve eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen'in Fabri ile ilgili "Bazı kaleciler ortalama oyunculardır, bazıları da Fabri gibi yeteneklidir" sözlerini de alıntıladı.

30 yaşındaki kalecinin Beşiktaş'taki istatistiklerine de yer veren site, oyuncunun siyah-beyazlı formayla çıktığı 70 maçın 21'inde kalesini gole kapattığı bilgisini de paylaştı.

KONUŞURKEN TAKILMA MESELESİ
Fabri, röportajında Pepe'ye de ayrı bir parantez açtı. "Bize sadece saha içinde değil, dışında da yardımcı oluyor" dediği Portekizli oyuncu hakkında "Harika bir oyuncu aynı zamanda iyi bir adam" dedi.

Beşiktaş'ın projelerinin Avrupalı oyuncuları çektiğini de sözlerine ekleyen Fabri, "Umarım Pepe, Ronaldo ve birkaç yıldızı daha Beşiktaş'a getirebilir" diye konuştu.

Tecrübeli file bekçisi söyleşide Türkiye'deki günlerinden de bahsetti. İstanbul'u sevdiğini dile getiren Fabri, zaman zaman Türkçe'sini geliştirmeye çalıştığını da açıkladı.

Siyah-beyazlı eldiven, "Bazen Türkçe konuşmak isterken birkaç kelimeden sonra takılıyorum. Sanırım bu konuda da kendimi geliştirmeliyim" diyerek röportajı noktaladı.

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