Fabricio'dan olay Pepe sözleri! "Saha dışında..."
Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Fabricio, Bayern Münih maçları öncesi UEFA'nın sitesine konuştu, çarpıcı açıklamalar yaptı...
İspanyol kaleci "Bizim takımda Messi, Ronaldo gibi yıldızlar yok; biz birlikte gelişiyoruz. Beşiktaş'ın DNA'sı harika" dedi. UEFA da Fabri'ye övgüler dizdi...
Siyah-beyazlı takımda gösterdiği performanstan memnun olduğunu kaydeden tecrübeli file bekçisi, Beşiktaş'ta çok mutlu olduğunun dile getirip "Bu kulübün DNS'sını gerçekten çok seviyorum. Beşiktaş'ta muhteşem bir ortam var. Kimsenin kimseye bir üstünlüğü yok. Bizi birbirimizden ayıran hiçir şey yok. Dışarıdan bakan biri fark bulamaz. Takımımızda Messi ya da Ronaldo gibi yıldızlar yok; hep birlikte gelişiyoruz" şeklinde konuştu. UEFA da Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar arasındaki en iyi kalecilerden biri olarak gösterdiği tecrübeli file bekçisi için övgü dolu ifadeler kullandı.
RIDVAN DİLMEN'İN SÖZLERİ...
Fabri'nin İspanya'da geçirdiği yılların ardından Beşiktaş'ta kendine gelip bir yuva bulduğu belirtilirken, "Fabri Beşiktaş'ın kazandığı şampiyonlukta büyük rol oynadı" yorumu yapıldı. UEFA, ayrıca ünlü yorumcu ve eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen'in Fabri ile ilgili "Bazı kaleciler ortalama oyunculardır, bazıları da Fabri gibi yeteneklidir" sözlerini de alıntıladı.
30 yaşındaki kalecinin Beşiktaş'taki istatistiklerine de yer veren site, oyuncunun siyah-beyazlı formayla çıktığı 70 maçın 21'inde kalesini gole kapattığı bilgisini de paylaştı.
KONUŞURKEN TAKILMA MESELESİ
Fabri, röportajında Pepe'ye de ayrı bir parantez açtı. "Bize sadece saha içinde değil, dışında da yardımcı oluyor" dediği Portekizli oyuncu hakkında "Harika bir oyuncu aynı zamanda iyi bir adam" dedi.
Beşiktaş'ın projelerinin Avrupalı oyuncuları çektiğini de sözlerine ekleyen Fabri, "Umarım Pepe, Ronaldo ve birkaç yıldızı daha Beşiktaş'a getirebilir" diye konuştu.
Tecrübeli file bekçisi söyleşide Türkiye'deki günlerinden de bahsetti. İstanbul'u sevdiğini dile getiren Fabri, zaman zaman Türkçe'sini geliştirmeye çalıştığını da açıkladı.
Siyah-beyazlı eldiven, "Bazen Türkçe konuşmak isterken birkaç kelimeden sonra takılıyorum. Sanırım bu konuda da kendimi geliştirmeliyim" diyerek röportajı noktaladı.
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